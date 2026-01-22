Dünyanın en değerli şirketi korsan veriye mi başvurdu?

Nvidia, yapay zekayı eğitmek için korsan kitaplardan oluşan bir kütüphane kullandı.

Yapay zekâ patlamasının en büyük faydalanıcılarından biri olan Nvidia'nın, Torrent Freak tarafından bildirilen bir ABD toplu dava dosyasında yer alan belgelere göre, yapay zekâ modellerini eğitmek için korsan içerik kullandığı ortaya çıktı.

2024 yılında açılan davada Nvidia, yapay zeka eğitiminde telif hakkı ihlaliyle suçlanmıştı. Geçtiğimiz Cuma günü davacılar, değiştirilmiş bir şikayet dilekçesi sundu. Bu dilekçede , diğer hususların yanı sıra, "gizli bir kütüphane" kullanıldığı iddiaları da yer alıyor.

Şikayette bulunanlar, yapay zeka hızlandırıcıları geliştiren Nvidia şirketinin Anna's Archive ile işbirliği yaptığını ve ondan korsan kitap kopyaları aldığını gösteren çeşitli şirket içi e-postaları ve belgeleri kaynak gösteriyor.

Daha fazla öğrenme kaynağı bulma çabasıyla Nvidia, en büyük ve en cesur gizli kütüphane olan Anna's Archive'a başvurarak milyonlarca korsan materyali edindi ve Anna's Archive'ı LLM programları için ön eğitim verilerine dahil etti.

Dava dilekçesine göre, Anna's Archive temsilcileri şirketi materyallerinin yasa dışı olduğu konusunda uyarmış olmasına rağmen, Nvidia korsan kütüphaneyi kullanmak için kütüphane yönetiminden onay aldı.

Jensen Huang'ın şirketine karşı açılan toplu davada, Anna's Archive'ın Nvidia'ya milyonlarca kitap da dahil olmak üzere yaklaşık 500 terabayt veriye erişim sözü verdiği iddia ediliyor.