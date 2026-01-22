Dünyanın en değerli şirketi korsan veriye mi başvurdu?

Dünyanın en değerli şirketi korsan veriye mi başvurdu?
Yayınlanma:
Dünyanın en değerli şirketi Nvidia, yapay zekâyı eğitmek için korsan kütüphane Anna'nın Arşivi'nden milyonlarca kitap kullandığı iddiasıyla suçlanıyor. Amerikan bilişim devi aleyhine toplu dava açıldı bile.

Nvidia, yapay zekayı eğitmek için korsan kitaplardan oluşan bir kütüphane kullandı.

Yapay zekâ patlamasının en büyük faydalanıcılarından biri olan Nvidia'nın, Torrent Freak tarafından bildirilen bir ABD toplu dava dosyasında yer alan belgelere göre, yapay zekâ modellerini eğitmek için korsan içerik kullandığı ortaya çıktı.

thumbs-b-c-a3e11a7c9e985f9a5fef42a62b0cd7b4.jpg

2024 yılında açılan davada Nvidia, yapay zeka eğitiminde telif hakkı ihlaliyle suçlanmıştı. Geçtiğimiz Cuma günü davacılar, değiştirilmiş bir şikayet dilekçesi sundu. Bu dilekçede , diğer hususların yanı sıra, "gizli bir kütüphane" kullanıldığı iddiaları da yer alıyor.

ai-learn.webp

Şikayette bulunanlar, yapay zeka hızlandırıcıları geliştiren Nvidia şirketinin Anna's Archive ile işbirliği yaptığını ve ondan korsan kitap kopyaları aldığını gösteren çeşitli şirket içi e-postaları ve belgeleri kaynak gösteriyor.

Daha fazla öğrenme kaynağı bulma çabasıyla Nvidia, en büyük ve en cesur gizli kütüphane olan Anna's Archive'a başvurarak milyonlarca korsan materyali edindi ve Anna's Archive'ı LLM programları için ön eğitim verilerine dahil etti.

Dava dilekçesine göre, Anna's Archive temsilcileri şirketi materyallerinin yasa dışı olduğu konusunda uyarmış olmasına rağmen, Nvidia korsan kütüphaneyi kullanmak için kütüphane yönetiminden onay aldı.

Jensen Huang'ın şirketine karşı açılan toplu davada, Anna's Archive'ın Nvidia'ya milyonlarca kitap da dahil olmak üzere yaklaşık 500 terabayt veriye erişim sözü verdiği iddia ediliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

2025’in en çok satan otomobili: Uygun fiyat kazandı!
2025’in en çok satan otomobili: Uygun fiyat kazandı!
2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunu bilmişti: Mansur Yavaş Erdoğan'a fark attı! İşte yeni anket sonuçları...
Bir “gluten”dir gidiyor! Yoksa boşuna mı aç kalıyoruz?
Harikasın Zeynep: Tarih yazan Zeynep Sönmez kimdir?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Bakanlıktan gençlere 250 bin TL nakit desteği! 2 yıl geri ödeme yok
2 yıl geri ödeme yok!
Bakanlıktan 250 bin TL nakit desteği
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
Ekonomi
Sanayide üretim geriledi
Sanayide üretim geriledi
CHP'den kredi kartı borçlarına ilişkin kanun teklifi
CHP'den kredi kartı borçlarına ilişkin kanun teklifi