Doları olanlar dikkat: Gözler Fed kararında

Doları olanlar dikkat: Gözler Fed kararında
Yayınlanma:
Döviz kurundaki hareketliliği takip edenlerin bugün odağında Fed'in faiz kararı var. Kararın doların yönünde etkili olması bekleniyor. Peki güncel kurlar ne durumda? İşte detaylar...

Dolar ve euro TL karşısında gününe sakin bir seyirle başladı.

Yatırımcılar ve alım-satım yapacaklar döviz kurlarındaki hareketliliği araştırıyor. Döviz kurları 10 Aralık 2025 Çarşamba sabahına kısmen sakin başladı.

Alman banka açıkladı: Dolar 62 lira olacak!Alman banka açıkladı: Dolar 62 lira olacak!

Ekonomik ve finansal kararları doğrudan etkileyen, döviz kurlarında yatay hareketlilik dikkat çekiyor.

PİYASALAR FED KARARINA ODAKLANDI

Alım-satım yapacakların gözleri Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı faiz kararında. Fed Başkanı Jerome Powell'ın güvercin açıklaması sonrası piyasalarda faiz indirimi beklentisi oluştu. Fed'in 25 baz puan indirime gideceği indirimi güçlü.

2022/03/11/euro-ve-dolar.jpg

Piyasa beklentilerinin aksine bir kararın gelmesi ise doları zayıflatabilir. ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz indirimi konusunda Powell'a olan baskısı biliniyor. Faizin sabit tutulması hem piyasa beklentilerinin dışında hem Trump-Powell gerilimini tırmandırma potansiyeline sahip.

Bu nedenle doların bu karardan etkilenmesi olası.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

2022/03/11/dolar-ve-euro.jpg

Gözler Fed kararındayken içeride de döviz kurları araştırılıyor. Alım satım yapacaklar kurdaki hareketliliği merak ediyor.

"Euro kaç TL oldu?", "Dolar nereye gidiyor?" sorularına yanıt ararken güncel dolar, euro tablosu şu şekilde:

ABD Doları % 0,04

ALIŞ(TL) 42,5814

SATIŞ(TL) 42,6051

Euro % 0,12

ALIŞ(TL) 49,5463

SATIŞ(TL) 49,6135

İngiliz Sterlini % 0,17

ALIŞ(TL) 56,6850

SATIŞ(TL) 56,7429

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Cumhurbaşkanı'nın KDV iadesi yetkisi iptal edildi
Naci Görür net ifadelerle duyurdu: Burada deprem bekliyoruz
Sibirya soğukları geliyor! Buz gibi hava dalgası Türkiye’ye giriş yapmak üzere
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
İddianamede 'İBB yaptı' denilen dökümü AKP'li belediye talep etmiş!
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
Emekliye refah payı geliyor mu? Altı puanlık dokunuş masada!
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
Meteoroloji’den 4 il için kar ve don uyarısı: Sabah başlıyor, geceye kadar sürecek
Ekonomi
Altın fiyatları Fed'e odaklandı!
Altın fiyatları Fed'e odaklandı!
Trump yeni Fed Başkanı için kararını verdi!
Trump yeni Fed Başkanı için kararını verdi!