Doları olanlar dikkat: Gözler Fed kararında

Dolar ve euro TL karşısında gününe sakin bir seyirle başladı.

Yatırımcılar ve alım-satım yapacaklar döviz kurlarındaki hareketliliği araştırıyor. Döviz kurları 10 Aralık 2025 Çarşamba sabahına kısmen sakin başladı.

Alman banka açıkladı: Dolar 62 lira olacak!

Ekonomik ve finansal kararları doğrudan etkileyen, döviz kurlarında yatay hareketlilik dikkat çekiyor.

PİYASALAR FED KARARINA ODAKLANDI

Alım-satım yapacakların gözleri Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı faiz kararında. Fed Başkanı Jerome Powell'ın güvercin açıklaması sonrası piyasalarda faiz indirimi beklentisi oluştu. Fed'in 25 baz puan indirime gideceği indirimi güçlü.

Piyasa beklentilerinin aksine bir kararın gelmesi ise doları zayıflatabilir. ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz indirimi konusunda Powell'a olan baskısı biliniyor. Faizin sabit tutulması hem piyasa beklentilerinin dışında hem Trump-Powell gerilimini tırmandırma potansiyeline sahip.

Bu nedenle doların bu karardan etkilenmesi olası.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

Gözler Fed kararındayken içeride de döviz kurları araştırılıyor. Alım satım yapacaklar kurdaki hareketliliği merak ediyor.

"Euro kaç TL oldu?", "Dolar nereye gidiyor?" sorularına yanıt ararken güncel dolar, euro tablosu şu şekilde:

ABD Doları % 0,04

ALIŞ(TL) 42,5814

SATIŞ(TL) 42,6051

Euro % 0,12

ALIŞ(TL) 49,5463

SATIŞ(TL) 49,6135

İngiliz Sterlini % 0,17

ALIŞ(TL) 56,6850

SATIŞ(TL) 56,7429