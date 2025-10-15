Dolar ve euro ne kadar oldu?

“Döviz bugün ne olur?” sorusunun yanıtı, her gün ekonomik gelişmelere göre değişiyor.

Güncel durumu merak eden kullanıcılar, döviz haberlerini, uzman analizlerini, ekonomi yazarlarının dolar yorumlarını ve piyasadaki hareketlerin nedenlerini yakından takip ediyorlar.

Dolar yeni haftaya düşüşle başladı

Siyasal gelişmeler küresel piyasaları ve iç piyasaları yakından etkiliyor. İçeride siyasi gerilimlerin etkisiyle Türk lirası üzerindeki baskı sürüyor.

Peki bu durum döviz kurunu nasıl etkiliyor? İşte güncel dolar, euro ve sterlin fiyatları...

BUGÜN DOLAR VE EURO NE KADAR?

15 Ekim 2025 Çarşamba sabahı itibarıyla:

ABD Doları % 0,08

ALIŞ(TL) 41,8045

SATIŞ(TL) 41,8516

Euro % 0,25



ALIŞ(TL) 48,6375

SATIŞ(TL) 48,6998

İngiliz Sterlini % 0,36

ALIŞ(TL) 55,9113

SATIŞ(TL) 55,9442