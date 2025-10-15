Dolar ve euro ne kadar oldu?
Döviz kuru yukarı yönlü hareket ediyor. Dolar ve euro 15 Ekim sabahına, TL karşısından değerlenerek başladı.
“Döviz bugün ne olur?” sorusunun yanıtı, her gün ekonomik gelişmelere göre değişiyor.
Güncel durumu merak eden kullanıcılar, döviz haberlerini, uzman analizlerini, ekonomi yazarlarının dolar yorumlarını ve piyasadaki hareketlerin nedenlerini yakından takip ediyorlar.
Dolar yeni haftaya düşüşle başladı
Siyasal gelişmeler küresel piyasaları ve iç piyasaları yakından etkiliyor. İçeride siyasi gerilimlerin etkisiyle Türk lirası üzerindeki baskı sürüyor.
Peki bu durum döviz kurunu nasıl etkiliyor? İşte güncel dolar, euro ve sterlin fiyatları...
BUGÜN DOLAR VE EURO NE KADAR?
15 Ekim 2025 Çarşamba sabahı itibarıyla:
ABD Doları % 0,08
ALIŞ(TL) 41,8045
SATIŞ(TL) 41,8516
Euro % 0,25
ALIŞ(TL) 48,6375
SATIŞ(TL) 48,6998
İngiliz Sterlini % 0,36
ALIŞ(TL) 55,9113
SATIŞ(TL) 55,9442