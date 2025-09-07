Dolar TL ne kadar oldu? İşte güncel döviz kuru

Dolar TL ne kadar oldu? İşte güncel döviz kuru
Yayınlanma:
Döviz kuru yüksek seyrediyor. Haftayı TL karşısında yüksek kapatan dolar, euro, sterlin değer kazanmayı sürdürüyor. İşte güncel döviz kuru...

Alım-satım yapacaklar ve yatırımcılar döviz kurundaki hareketliliği takip ediyor. Piyasalar ABD'den gelen tarım dışı istihdam verisiyle hareketlenirken döviz kuru TL karşısında değerlendi. Dolar, ABD verisi ile rekor altına karşın zayıfladı. Ancak TL karşısında haftanın son gününde yüzde 0,23'lük bir artışın ardından yüksek seyrini sürdürdü.

Asıl ralli ise eurodan geldi. Euro TL karşısında günlerdir altına sarktığı 48 TL'yi geçerek 48,5'e doğru hareketlendi.

İşte 7 Eylül 2025 Pazar gününe ait döviz kuru:

ABD Doları % 0,31

ALIŞ(TL) 41,1891

SATIŞ(TL) 41,2856

Euro % 0,74

ALIŞ(TL) 48,3102

SATIŞ(TL) 48,4340

İngiliz Sterlini % 0,68

ALIŞ(TL) 55,6719

SATIŞ(TL) 55,8210

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

