Dolar TL ne kadar oldu?

Alım-satım yapacaklar dolar, euro fiyatlarını araştırıyor. Döviz kurunda bugün yukarı yönlü hareketlilik yaşanıyor. İşte güncel dolar/TL, euro/TL tablosu.

Alım-satım yapacaklar, yatırımcılar döviz kurundaki hareketleri yakından takip ediyor. Dolar - euro fiyatları bugün kaç lira? Dolar kaç TL oldu?

Yatırımcılar ve alım-satım yapacaklar iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler araştırılıyor.

Döviz kuru haftaya sakin ancak yukarı yönlü başladı.

Dolar küçük adımlarla TL karşısında değerlenirken haftanın son gününde 41 TL olan eşiği aştı. Dolar en son İBB'ye yönelik 19 Mart'taki operasyonda bu seviyeye gelmişti. Böylece dolar dün, 5 ay sonra rekor seviyeyi test etti.

Dün 41 TL eşiğinin üzerinde seyreden dolar bugün de yükseldi kaldı. Euro ise dün çıktığı 48 TL'den aşağı sarktı.

27 Ağustos Çarşamba günü döviz kuru fiyatları şu şekilde:

ABD Doları % 0,04

ALIŞ(TL) 41,0503

SATIŞ(TL) 41,0549

Euro % 0,37

ALIŞ(TL) 47,8607

SATIŞ(TL) 47,9767

İngiliz Sterlini % 0,33

ALIŞ(TL) 55,5850

SATIŞ(TL) 55,6214

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

