Dolar TL ne kadar oldu?
Alım-satım yapacaklar dolar ve euroda güncel tabloyu araştırıyor. 42 TL sınırını aşan doların kaç lira olduğu merak ediliyor. İşte güncel döviz kurları...

“Döviz bugün ne olur?” sorusunun yanıtı, her gün ekonomik gelişmelere göre değişiyor.

Güncel durumu merak eden kullanıcılar, döviz haberlerini, uzman analizlerini, ekonomi yazarlarının dolar yorumlarını ve piyasadaki hareketlerin nedenlerini yakından takip ediyorlar.

Siyasal gelişmeler küresel piyasaları ve iç piyasaları yakından etkiliyor. İçeride siyasi gerilimlerin etkisiyle Türk lirası üzerindeki baskı sürüyor.

Peki bu durum döviz kurunu nasıl etkiliyor?

Geçtiğimiz haftayı düşüşle kapatan dövizde yeni hafta yükselişle başladı. Dolar dün 42 lirayı gördü, euro 49 liraya yakın seyrediyor.

İşte güncel dolar, euro ve sterlin fiyatları...

BUGÜN DOLAR VE EURO NE KADAR?

dolar-001.jpg

28 Ekim 2025 Salı sabahı itibarıyla:

ABD Doları % 0,22

ALIŞ(TL) 41,9497

SATIŞ(TL) 41,9700

Euro % 0,18

2022/03/11/euro-ve-dolar.jpg

ALIŞ(TL) 48,9361

SATIŞ(TL) 48,9542

İngiliz Sterlini % 0,18

ALIŞ(TL) 56,0560

SATIŞ(TL) 56,0791

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

