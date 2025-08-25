Dolar euro haftaya nasıl başladı?

Dolar euro haftaya nasıl başladı?
Yayınlanma:
Döviz kurunda geçen hafta TL karşısında yükselişe geçen dolar yeni haftaya durağa başladı. Peki dolar ve euro ne kadar oldu?

Alım-satım yapacaklar, yatırımcılar döviz kurundaki hareketleri yakından takip ediyor. Dolar - euro fiyatları bugün kaç lira? Dolar kaç TL oldu?

Yatırımcılar ve alım-satım yapacaklar iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler araştırılıyor.

Döviz kuru haftaya sakin ancak yukarı yönlü başladı.

Dolar küçük adımlarla TL karşısında değerlenirken haftanın son gününde 41 TL olan eşiği aştı. Dolar en son İBB'ye yönelik 19 Mart'taki operasyonda bu seviyeye gelmişti. Böylece dolar dün, 5 ay sonra rekor seviyeyi test etti.

41 TL eşiğinden aşağı sarkan dolar yeni haftaya durağan başladı euro ise haftayı düşüşle açtı.

25 Ağustos Cumartesi günü döviz kuru fiyatları şu şekilde:

ABD Doları % 0,02

ALIŞ(TL) 40,9843

SATIŞ(TL) 40,9956

Euro % -0,12

ALIŞ(TL) 47,9703

SATIŞ(TL) 48,0299

İngiliz Sterlini % -0,16

ALIŞ(TL) 55,3739

SATIŞ(TL) 55,4428

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Filenin Sultanları fırtına gibi başladı: Dünya Kupası'nda muhteşem galibiyet
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Ekonomi
Memur zammında üçüncü toplantı bugün
Memur zammında üçüncü toplantı bugün
Yükseldi mi? Gram altın ne kadar oldu?
Yükseldi mi? Gram altın ne kadar oldu?