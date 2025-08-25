Dolar euro haftaya nasıl başladı?

Alım-satım yapacaklar, yatırımcılar döviz kurundaki hareketleri yakından takip ediyor. Dolar - euro fiyatları bugün kaç lira? Dolar kaç TL oldu?

Yatırımcılar ve alım-satım yapacaklar iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler araştırılıyor.

Döviz kuru haftaya sakin ancak yukarı yönlü başladı.

Dolar küçük adımlarla TL karşısında değerlenirken haftanın son gününde 41 TL olan eşiği aştı. Dolar en son İBB'ye yönelik 19 Mart'taki operasyonda bu seviyeye gelmişti. Böylece dolar dün, 5 ay sonra rekor seviyeyi test etti.

41 TL eşiğinden aşağı sarkan dolar yeni haftaya durağan başladı euro ise haftayı düşüşle açtı.

25 Ağustos Cumartesi günü döviz kuru fiyatları şu şekilde:

ABD Doları % 0,02

ALIŞ(TL) 40,9843

SATIŞ(TL) 40,9956

Euro % -0,12

ALIŞ(TL) 47,9703

SATIŞ(TL) 48,0299

İngiliz Sterlini % -0,16

ALIŞ(TL) 55,3739

SATIŞ(TL) 55,4428