Dolar da yükseldi euro da!
Yayınlanma:
Döviz kuru yukarı yönlü hareket ediyor. Dolarda sınırlı euro ise dünkü kapanışında çok daha üstünde yükselişe geçti.
“Döviz bugün ne olur?” sorusunun yanıtı, her gün ekonomik gelişmelere göre değişiyor.
Güncel durumu merak eden kullanıcılar, döviz haberlerini, uzman analizlerini, ekonomi yazarlarının dolar yorumlarını ve piyasadaki hareketlerin nedenlerini yakından takip ediyorlar.
Dolar yeni haftaya düşüşle başladı
Siyasal gelişmeler küresel piyasaları ve iç piyasaları yakından etkiliyor. İçeride siyasi gerilimlerin etkisiyle Türk lirası üzerindeki baskı sürüyor.
Peki bu durum döviz kurunu nasıl etkiliyor? İşte güncel dolar, euro ve sterlin fiyatları...
BUGÜN DOLAR VE EURO NE KADAR?
14 Ekim 2025 Cumartesi sabahı itibarıyla:
ABD Doları % 0,04
ALIŞ(TL) 41,8172
SATIŞ(TL) 41,8225
Euro % 0,28
ALIŞ(TL) 48,5024
SATIŞ(TL) 48,5408
İngiliz Sterlini % 0,18
ALIŞ(TL) 55,8622
SATIŞ(TL) 55,8857