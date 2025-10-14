Dolar da yükseldi euro da!

Yayınlanma:
Döviz kuru yukarı yönlü hareket ediyor. Dolarda sınırlı euro ise dünkü kapanışında çok daha üstünde yükselişe geçti.

“Döviz bugün ne olur?” sorusunun yanıtı, her gün ekonomik gelişmelere göre değişiyor.

Güncel durumu merak eden kullanıcılar, döviz haberlerini, uzman analizlerini, ekonomi yazarlarının dolar yorumlarını ve piyasadaki hareketlerin nedenlerini yakından takip ediyorlar.

Dolar yeni haftaya düşüşle başladıDolar yeni haftaya düşüşle başladı

Siyasal gelişmeler küresel piyasaları ve iç piyasaları yakından etkiliyor. İçeride siyasi gerilimlerin etkisiyle Türk lirası üzerindeki baskı sürüyor.

Peki bu durum döviz kurunu nasıl etkiliyor? İşte güncel dolar, euro ve sterlin fiyatları...

BUGÜN DOLAR VE EURO NE KADAR?

dolar-001.jpg

14 Ekim 2025 Cumartesi sabahı itibarıyla:

ABD Doları % 0,04

ALIŞ(TL) 41,8172

SATIŞ(TL) 41,8225

Euro % 0,28

2022/03/11/euro-ve-dolar.jpg

ALIŞ(TL) 48,5024

SATIŞ(TL) 48,5408

İngiliz Sterlini % 0,18

ALIŞ(TL) 55,8622

SATIŞ(TL) 55,8857

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

