Dolar 42 liradan döndü
“Döviz bugün ne olur?” sorusunun yanıtı, her gün ekonomik gelişmelere göre değişiyor.
Güncel durumu merak eden kullanıcılar, döviz haberlerini, uzman analizlerini, ekonomi yazarlarının dolar yorumlarını ve piyasadaki hareketlerin nedenlerini yakından takip ediyorlar.
Dolar yeni haftaya düşüşle başladı
Siyasal gelişmeler küresel piyasaları ve iç piyasaları yakından etkiliyor. İçeride siyasi gerilimlerin etkisiyle Türk lirası üzerindeki baskı sürüyor.
Peki bu durum döviz kurunu nasıl etkiliyor?
Döviz kurları haftayı düşüşle kapattı. Dolar 42 lirayı gördü, euro 49 liraya yakın seyrediyor.
İşte güncel dolar, euro ve sterlin fiyatları...
BUGÜN DOLAR VE EURO NE KADAR?
25 Ekim 2025 Cumartesi sabahı itibarıyla:
ABD Doları % -0,13
ALIŞ(TL) 41,9295
SATIŞ(TL) 41,9489
Euro % -0,12
ALIŞ(TL) 48,7497
SATIŞ(TL) 48,8502
İngiliz Sterlini % -0,37
ALIŞ(TL) 55,8313
SATIŞ(TL) 55,9037