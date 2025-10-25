Dolar 42 liradan döndü

Yayınlanma:
Döviz kurlarını haftayı düşüşle kapattı. Düşüş öncesi dolar bir süredir zorladığı 42 lira sınırını gördü.

“Döviz bugün ne olur?” sorusunun yanıtı, her gün ekonomik gelişmelere göre değişiyor.

Güncel durumu merak eden kullanıcılar, döviz haberlerini, uzman analizlerini, ekonomi yazarlarının dolar yorumlarını ve piyasadaki hareketlerin nedenlerini yakından takip ediyorlar.

Siyasal gelişmeler küresel piyasaları ve iç piyasaları yakından etkiliyor. İçeride siyasi gerilimlerin etkisiyle Türk lirası üzerindeki baskı sürüyor.

Peki bu durum döviz kurunu nasıl etkiliyor?

Döviz kurları haftayı düşüşle kapattı. Dolar 42 lirayı gördü, euro 49 liraya yakın seyrediyor.

İşte güncel dolar, euro ve sterlin fiyatları...

BUGÜN DOLAR VE EURO NE KADAR?

25 Ekim 2025 Cumartesi sabahı itibarıyla:

ABD Doları % -0,13

ALIŞ(TL) 41,9295

SATIŞ(TL) 41,9489

Euro % -0,12

ALIŞ(TL) 48,7497

SATIŞ(TL) 48,8502

İngiliz Sterlini % -0,37

ALIŞ(TL) 55,8313

SATIŞ(TL) 55,9037

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

