Dijital İpek Yolu Karadeniz'den geçiyor: 100 milyon euroluk dev bağlantı

Bu sistem, Gürcistan, Azerbaycan, Hazar Denizi, Kazakistan üzerinden Orta ve Doğu Asya'ya uzanan, yani "Dijital İpek Yolu" olarak adlandırılan geniş ölçekli bir telekomünikasyon koridorunun bir parçasıdır.

Sadece Karadeniz denizaltı kablosuna yapılacak yatırımın tahmini değeri 100 milyon euroyu aşıyor. Yenilik ve Büyüme Bakanlığı'nın açıkladığına göre, ana yatırımcılar Vodafone ve Neqsol Holding.

100 milyon avroluk deniz altı kablosu Bulgaristan'dan Ukrayna, Gürcistan ve Türkiye'ye uzanacak.

Vodafone Grubu ve Ukraynalı iştiraki, Avrupa ve Asya'yı Rusya topraklarını bilerek atlayarak birbirine bağlamak için Karadeniz üzerinden yeni bir denizaltı kablosu inşa ediyor. Bu sistem, bölgenin son yıllardaki en iddialı telekomünikasyon altyapı projelerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Vodafone'un Kardesa deniz altı kablosunun ilk bölümü 2027'de Bulgaristan'da başlayacak ve Ukrayna, Gürcistan ve Türkiye de dahil olmak üzere diğer kıyı ülkelerine de uzanacak. Ukrayna'nın bazı bölgeleri devam eden çatışmalardan etkilenmeye devam etse de, kablo yalnızca uluslararası alanda tanınan güvenli bölgelerden geçecek. Tom's Hardware, projenin toplam maliyetinin 100 milyon avronun üzerinde, yani yaklaşık 116 milyon ABD doları olacağını tahmin ediyor.

Bölgede şu anda Gürcistan'ı Karadeniz üzerinden Bulgaristan'a bağlayan tek bir kablo bulunuyor. Bölgedeki diğer ana hatlar, Rusya'yı Gürcistan'a veya Bulgaristan'ı Türkiye'ye bağlayan hatlar gibi kısa bölgesel rotalara hizmet veriyor. Kardesa, hem Akdeniz hem de Rusya rotalarını atlayarak Avrupa ve Asya arasında alternatif bir bağlantı sağlayan daha geniş bir ulus ötesi koridor kuracak.

EKONOMİK ETKİLERİ

1. Dijital Ticaret ve "Dijital İpek Yolu" Ekonomisi

Bu proje, fiziksel ticaret yollarına paralel olarak bir "Dijital Koridor" oluşturuyor.

Transit Gelirleri: Azerbaycan ve Gürcistan gibi ülkeler, verinin üzerinden geçtiği "dijital köprüler" haline gelerek transit veri geçişinden gelir elde edebilir.

Hız ve Verimlilik: Orta Asya ile Avrupa arasındaki veri iletim süresinin (gecikme süresi) kısalması, yüksek frekanslı işlemler (borsa, bankacılık) ve e-ticaret platformları için ciddi bir rekabet avantajı sağlar.

2. Doğrudan Yabancı Yatırım ve İstihdam

Sermaye Girişi: 100 milyon euroyu (yaklaşık 116 milyon dolar) aşan bu yatırım, bölgeye doğrudan dış sermaye girişi demektir.

İkincil Yatırımlar: Kablonun karaya çıktığı noktalarda (Bulgaristan, Türkiye, Gürcistan) büyük veri merkezlerinin (Data Center) kurulması tetiklenecektir. Bu da teknoloji sektöründe yeni istihdam alanları yaratır.

3. Risk Yönetimi ve Bağımsızlık Ekonomisi

Metinde vurgulanan "Rusya topraklarını baypas etme" stratejisi tamamen ekonomik güvenlikle ilgili:

Siyasi Risk Primi: Rusya gibi riskli bölgelerden kaçınmak, uluslararası yatırımcılar için veri güvenliğini garanti altına alır ve sigorta/işletme maliyetlerini düşürür.

Alternatif Rota Değeri: Akdeniz rotasına (Süveyş Kanalı gibi darboğazlara) alternatif oluşturması, küresel bir kesinti durumunda ekonomik kayıpların önüne geçer.

4. Bölgesel Kalkınma (Türkiye ve Ukrayna)