Yeni yıla her kalemden gelen zamlarla giren milyonlarca mülk sahibi, Zorunlu Deprem Sigortası’ndaki (DASK) fahiş artışla bir kez daha sarsıldı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), 2026’nın ilk sabahında DASK tarifelerinde dev bir güncellemeye gitti. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğle, bir konut için verilen devlet güvencesinin tavanı yükseltildi ancak bu durum ev sahipleri için "zorunlu" bir ek gider kalemine dönüştü. Özellikle geçim derdiyle boğuşan milyonlarca kişi, artan metrekare birim maliyetleri ve her ay düzenli olarak zamlanacak prim tutarlarıyla barınma maliyetinin bir kat daha arttığını gördü.

ESKİ VE YENİ FİYATLAR

Yapılan düzenlemeyle birlikte konut sahiplerinin ödeyeceği tutarlar ve alacakları teminatlar arasındaki fark netleşti. İşte 2025 yılının son verileriyle 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe giren yeni tarife arasındaki farklar:

Gösterge 2025 (Yıl Sonu) 2026 (Yeni Tarife) Fark Oranı (%)

Azami Teminat Tutarı 1.704.162 TL 2.095.462 TL ~%23 Artış

Betonarme m² Bedeli 8.039 TL 9.884 TL ~%23 Artış

Diğer Yapı m² Bedeli 5.359 TL 6.590 TL ~%23 Artış

ASGARİ PRİMLERE "TABAN" ZAMMI

Sadece teminatlar değil, sigorta yaptırmak için ödenmesi gereken en düşük (asgari) prim tutarları da risk gruplarına göre ciddi şekilde artırıldı. Halk, evini sigortalatmak için artık şu taban fiyatlarla karşı karşıya:

1. Grup (En Riskli): 1951 TL (Eski: 1757 TL)

2. Grup: 1737 TL (Eski: 1564 TL)

3. Grup: 1474 TL (Eski: 1332 TL)

4. Grup: 1384 TL (Eski: 1249 TL)

5. Grup: 1038 TL (Eski: 933 TL)

6. Grup: 740 TL (Eski: 666 TL)

7. Grup (En Az Riskli): 505 TL (Eski: 452 TL)

ZAMLAR ARTIK HER AY OTOMATİĞE BAĞLANDI

Tebliğe eklenen kritik bir maddeyle, bu rakamların sabit kalmayacağı ve her ay düzenli olarak artırılacağı bildirildi. 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe giren sistemle, maktu tutarların aylık artışları önümüzdeki aydan itibaren otomatik olarak uygulanacak. Bu durum, ücretli çalışanların ve sabit gelirli mülk sahiplerinin önünü görmesini zorlaştırırken, "zorunlu" sigortanın maliyetini enflasyonun bir parçası haline getiriyor.