Depoyu Güneş dolduruyor! Geleceğin otomobili Ariya sahneye çıktı

Araç, kaput, tavan ve bagaj kapağına monte edilmiş 3,8 m² yüksek verimli fotovoltaik panellerle donatılmıştır. Gerçek koşullarda yapılan testlere göre, sistem uygun şartlarda günde 23 kilometreye kadar ek menzil sağlayabilmektedir.

Yapılan testler, Barselona gibi güneşli şehirlerde Güneş enerjisi sisteminin günde ortalama 17,6 kilometre menzil eklediğini göstermiştir. Yıllık ortalama rakamlar Londra'da 10,2 kilometre, Yeni Delhi'de 18,9 kilometre ve Dubai'de 21,2 kilometredir. Nissan, bu teknolojinin senaryoya bağlı olarak şarj için gereken priz sayısını %35 ila %65 oranında azaltabileceğini tahmin ediyor.

Testlerin bir parçası olarak, Güneş panelleriyle donatılmış Ariya, Hollanda'dan Barselona'ya 1.550 kilometrelik bir rotayı da kat etti.

Nissan, bu konseptin Güneş enerjisinin elektrikli araçların seri üretimine entegre edilme potansiyelini gösterdiğini belirtiyor ancak şu anda seri üretimden söz edilmiyor.