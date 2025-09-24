Bitlis'te 37 bin tonluk hasat başladı

Yayınlanma:
Bitlis merkez ve ilçelerindeki geniş tarım arazilerine ekilen kuru fasulyenin hasadına başlandı.

Kullanılmayan arazilerin tarıma kazandırılması ve teknolojik imkanların kullanılmasıyla birçok ürünün yetiştirildiği kentte, ülkenin kuru fasulye ihtiyacının önemli bir bölümü karşılanıyor.

Ahlat, Tatvan ve Adilcevaz ilçelerinde tarlalardan toplanarak tesislerde paketlenen kuru fasulye, birçok kente gönderiliyor.

Ahlat ilçesinde devam eden kuru fasulye hasadına katılan Vali Ahmet Karakaya basın mensuplarına, Ahlat'ın Türkiye'de tohumluk fasulye üretiminde birinci sırada yer aldığını söyledi.

650x344-turkiyenin-yuzde-15lik-ihtiyacini-o-sehir-karsiliyor-1700642100065.webp

Bu yıl 110 bin dekar alanda 37 bin ton yemeklik kuru fasulye ekildiğini belirten Karakaya, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz üzere kuru fasulye, milletçe en çok sevdiğimiz, 'milli yemeğimiz' diyebileceğimiz lezzetlerden biri. Bu çerçevede özellikle Ahlat, Tatvan ve Adilcevaz ilçelerimizde önemli miktarda kuru fasulye rekoltesi var. 110 bin dekarda 37 bin ton civarında yemeklik kuru fasulye üretimi söz konusu. Tohumluk fasulyede 3 bin dekarda yaklaşık 1100 tonluk üretimle ülke ihtiyacının yüzde 46'sını karşılıyoruz ve Türkiye birincisiyiz."

kuru-fasulye-bitlis-aa-2145667.jpg

Tarımın zorluklarına rağmen üretim yapan çiftçilere teşekkür eden Karakaya, "Bu meşakkatli yolculukta alın teri döken, ülkemiz için üreten çiftçi kardeşlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Kendilerine bol kazanç ve bereketli üretim diliyorum. İnşallah hasadımız hayırlı, uğurlu olur." diye konuştu.

Kuru fasulye paketleme fabrikasına geçen Karakaya, üretim, paketleme ve fasulye çeşitleri hakkında fabrika sahibi Kenan Örken'den bilgi aldı.

