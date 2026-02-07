Bir Türk'e 98 bin dolar borcu olan ABD'li dondurma devi iflasın eşiğinde

ABD'nin dondurma devinde işler yolunda gitmiyor. Kaliforniya’nın taze dondurma sandviçleriyle tanınan işletmecisi Creamy Treats Inc., 2 Şubat’ta mahkemeye giderek iflas koruması istedi.

Şirketin varlıkları 1 milyon dolara kadar çıkarken, borçlarının da 500 bin dolar seviyesinde olduğu belirtildi.

EN BÜYÜK ALACAKLI HALİL BUDAN

İflas dosyasında en büyük alacaklılardan biri olarak Halil Budan ismi yer aldı. Budan’ın 98 bin dolarlık alacağının temelinde bir iş hukuku davası yatıyor.

Listede ayrıca 27 bin dolarla Square Financial Services gibi finans kuruluşları da bulunuyor.

SEKTÖRDE "SÜT" VE "VERGİ" ÇIKMAZI

Dondurma sektörü 2025’te %0,9 büyüse de maliyetler bu büyümeyi yuttu:

Tarife Darbesi

Kanada'dan ithal edilen süt ürünlerine uygulanan yeni tarifeler, dondurma üretiminin ana maddeleri olan süt ve tereyağını "ulaşılmaz" hale getirdi.

Zorunlu Kapanışlar

Sadece maliyetler değil; yüksek kira, artan işçilik giderleri ve faizlerin yükselmesi dondurma devlerini köşeye sıkıştırdı. Örneğin, Teksas'ta 30 adet Dairy Queen şubesi benzer nedenlerle kapılarına kilit vurdu.

İSİM KARIŞIKLIĞI VE "CREAM" AÇIKLAMASI

Haberin yayılmasının ardından piyasada büyük bir yanlış anlama yaşandı. Bölgenin köklü zinciri Cream ile iflas eden Creamy Treats karıştırıldı:

Dünya'nın haberine göre Cream’in kurucusu Jimmy Shamieh, "Biz 16 yıldır dimdik ayaktayız. İflas eden şirket bizim bağımsız bir lisanslı işletmecimizdir, ana markayla ilgisi yoktur" açıklamasını yaparak yatırımcıları teskin etti.

FRANCHISE SİSTEMİ ÇÖKÜYOR MU?

Sektördeki iflaslar sadece dondurmayla sınırlı değil. 2024 sonu ve 2025 başında Freddy’s Frozen Custard & Steakburgers gibi dev markaların işletmecileri de benzer şekilde iflas koruma (Chapter 11) başvurusu yaparak birçok eyalette şube kapatma yoluna gitmişti.