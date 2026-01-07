Bir mesajla kartınız boşalabilir! En çok yaşlılar risk altında



En yaygın dolandırıcılık yöntemleri arasında hesabınızda bir sorun olduğunu iddia eden aramalar veya mesajlar, küçük bir ücret talep eden sahte çekilişler, bir arkadaşınızdan gelmiş gibi görünen ancak kötü amaçlı bir bağlantı içeren mesajlar veya bilgisayarınızda virüs olduğunu ve acil bakım gerektirdiğini iddia eden mesajlar yer almaktadır.

İstatistikler , yaşlı kullanıcıların dolandırıcıların daha sık hedefi olduğunu gösteriyor çünkü birçoğu dijital tehditlere alışkın değil ve dolandırıcılık belirtilerini kolayca fark edemiyor.

KENDİNİZİ NASIL KORUYABİLİRSİNİZ?

Neyse ki, teknoloji, riski önemli ölçüde azaltan ve yaşlıların interneti ve cep telefonlarını stressiz bir şekilde kullanmalarına yardımcı olan bir dizi araç sunuyor . En önemli koruma biçimlerinden biri güvenlik yazılımlarıdır. Antivirüs programları ve kötü amaçlı yazılım önleme araçları, cihazları tarar ve sorunlar ortaya çıkmadan önce kötü amaçlı dosyaları veya şüpheli bağlantıları tespit eder. Windows, macOS, Android ve iOS gibi modern işletim sistemleri, kullanıcı güvenli olmayan sitelere erişmeye veya şüpheli dosyaları açmaya çalıştığında kullanıcıyı uyaran yerleşik korumalarla birlikte gelir ve bu da güvenliği daha da artırır.

İki faktörlü kimlik doğrulama da önemli bir araçtır. Etkinleştirildiğinde, kullanıcı standart şifresine ek olarak telefona veya e-postaya gönderilen ek bir kod da girer. Bu, bir dolandırıcı şifreyi ele geçirse bile hesaba hemen erişemeyeceği anlamına gelir. Bu basit önlem, kimlik hırsızlığını ve hesap suistimalini çok daha zorlaştırır. Akıllı telefonlar ayrıca şüpheli aramaları ve mesajları otomatik olarak engelleme özelliği sunar ve birçok uygulama şüpheli etkinlik tespit edildiğinde uyarı göndererek dolandırıcılık riskini daha da azaltır.

DÜZENLİ OLARAK GÜNCELLEYİN

Teknik korumanın yanı sıra, eğitim ve bilgilendirme de önemli bir rol oynar. Daha büyük yaştaki kullanıcılar, mesajları ve aramaları her zaman kontrol etmeyi ve şifrelerini hiç kimseyle, hatta banka veya başka bir kurumdan olduklarını iddia eden kişilerle bile paylaşmamayı öğrenmelidirler. Şüpheli mesajlar veya aramalar fark ettiklerinde, öncelikle bankayla veya mesajı gönderdiği iddia edilen kişiyle doğrudan iletişime geçmeleri önerilir. Ayrıca, şüpheli bağlantılara tıklamamak ve kaynağı doğrulanamayan uygulamaları yüklememek çok önemlidir.

Cihazınızı düzenli olarak güncellemek riski daha da azaltır. İşletim sistemleri ve uygulamalar genellikle güvenlik açıklarını kapatan ve kullanıcıları yeni tehditlerden koruyan güncellemeler yayınlar. Yaşlılar için, devlet ve sivil toplum kuruluşları tarafından sunulan basit dijital rehberler faydalıdır çünkü bu rehberler en son dolandırıcılık yöntemlerini açıkça açıklar ve pratik tavsiyeler sunar.