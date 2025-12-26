Bilirkişi ücreti belli oldu! İşte 2026 tanıklık, arabuluculuk tarifesi

Adalet Bakanlığı, 2026 yılında uygulanacak olan bilirkişilik, tanıklık ve arabuluculuk asgari ücret tarifelerini belirledi. Resmi Gazete’de yayımlanan ve 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek olan yeni düzenleme, yargı süreçlerindeki maliyet artışlarını verilerle ortaya koydu.

ARABULUCULUK ÜCRETİ NE KADAR?

2026 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi kapsamında, uyuşmazlıkların çözümünde arabulucuya ödenecek tutarlar yeniden düzenlendi.

Yeni tarifeye göre, süreç sonunda tarafların anlaşmaya varması halinde, uyuşmazlık konusu bedele bakılmaksızın arabulucuya ödenecek miktar 9 bin lira olarak tespit edildi. Seri uyuşmazlık senaryolarında ise ticari işler için 7 bin 500 lira, diğer konular için 6 bin lira tutarında bir ücret belirlendi. Ortaklığın giderilmesi ve belirli ticari davalarda ise taban ücret 13 bin lira seviyesine çekildi. Tarafların aksi bir sözleşme yapmadığı durumlarda bu ödemeler taraflar arasında eşit olarak paylaştırılacak.

BİLİRKİŞİ ÜCRETLERİ MAHKEMEYE GÖRE DEĞİŞİYOR

Bilirkişilere harcadıkları emek ve zaman karşılığında ödenecek 2026 yılı tarifesi de netleşti. Yeni listeye göre, mahkemelere göre ödenecek asgari bilirkişi ücretleri şu şekilde belirlendi:

Asliye Ceza Mahkemeleri: 6 bin 600 TL

Ağır Ceza Mahkemeleri: 4 bin 100 TL

Asliye Ticaret, Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri: 4 bin 100 TL

İdare ve Vergi Mahkemeleri: 3 bin 600 TL

Asliye Hukuk Mahkemeleri: 3 bin 600 TL

Aile, İş ve Kadastro Mahkemeleri: 2 bin 800 TL

İcra, Sulh Hukuk ve Tüketici Mahkemeleri: 2 bin 200 TL

Ayrıca, özel hukuk tüzel kişilerine bilirkişilik hizmeti karşılığında ödenecek miktar 5 bin 900 lira olarak karara bağlandı. Görevlendirmeyi yapan yargı merciine, duruma göre bu ücretleri artırma veya eksiltme yetkisi tanındı.

TANIKLARA GÜNLÜK 200 LİRAYA KADAR TAZMİNAT

Ceza yargılamalarında tanıklık yapanlara verilecek günlük tazminat tutarlarında da güncelleme yapıldı. Tanıklık nedeniyle işinden ve vaktinden feragat edenlere, günlük 130 lira ile 200 lira arasında ödeme yapılması öngörüldü. Tanığın ulaşım, konaklama ve beslenme gibi zorunlu giderlerinin de ayrıca karşılanacağı ve bu ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacağı bildirildi.