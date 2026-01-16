Bakan Bayraktar Ahmet Hakan'ı heyecanlandıracak haberi verdi: Gabar'ı üçe katlayacak

Bakan Bayraktar Ahmet Hakan'ı heyecanlandıracak haberi verdi: Gabar'ı üçe katlayacak
Yeni keşif sondajlarının başlayacağını duyuran Bakan Bayraktar, Gabar petrolünü kokladığı anlarla akıllarda kalan Ahmet Hakan'ı heyecanlandıracak haberi verdi. Diyarbakır'da bulunan yeni petrol rezervini ve Gabar'daki yeni petrol sondajlarını açıklayan Bayraktar, Diyarbakır için "Gabar'ı üçe katlayacak" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, petrol ve doğal gaz aramalarına ilişkin bilgi verdi. Karadeniz'de Rize açıklarında keşif sondajı yaptıklarını açıklayan Bayraktar, ağırlıklı Diyarbakır'da olmak üzere yeni petrol yataklarının da keşfedildiğini açıkladı.

Yeni petrol sahasının Gabar'da bulunandan katbekat büyük olduğunu duyuran Bayraktar "Başarırsak oyun değiştirici etkisi olabilir" dedi.

BAKAN BAYRAKTAR AHMET HAKAN'I HEYECANLANDIRACAK HABERİ VERDİ

TRT'nin haberine göre; enerji sektörünün tüm kollarında hareketlilik olacağını ifade eden Bakan Bayraktar, Türkiye'nin kendi gazını arayıp bulmasına ve üretmesine odaklandıklarını söyledi. Sakarya Gaz Sahası'nda üretim kapasitesinin artırılacağını aktaran Bayraktar, Karadeniz'de 6 yeni keşif sondajı yapılacağını da belirterek "Bunlardan bir tanesi Rize Çayeli açıklarında olacak" dedi.

2026'da 10 milyon metreküp günlük üretimin 20’ye çıkacağını vurgulayan Bayraktar, 8 milyon haneye doğal gazın buradan verileceğini söyledi.

Karadaki petrol araştırmalarında da ağırlıklı Diyarbakır'da olmak üzere 70 milyon varile yakın bir yeni rezervi müjde olarak verebildiklerini duyuran Bayraktar, bir taraftan da Gabar'daki mevcut üretimi yeni keşif kuyularıyla desteklediklerini söyledi.

Bayraktar'ın açıklaması akıllara, Ahmet Hakan'ın kavanoz içindeki Gabar petrolünü kokladığı anları getirdi.

GABAR'I ÜÇE KATLAYACAK

Diyarbakır’da yapmayı planladıkları petrol araması başarılı olursa oyun değiştirici etkisi olabileceğine dikkat çeken Bayraktar, Diyarbakır’da dikey sondajdan sonra bir yatay sondaj yapacaklarını ve kayaların içerisine sıkıştığını düşündükleri "kaya petrolünü" çıkaracaklarını söyledi.

Diyarbakır'daki potansiyelin Gabar’ın çok daha ötesinde olduğunu vurgulayan Bayraktar şunları söyledi:

"Bismil’in kuzeyinden bahsediyorum Diyarbakır’da, burada bu testini yapacağımız, çalışmasını yapacağımız alanın 10-12 kat büyüklüğünde bir saha olacak aslında. Yani orada biz başarabilirsek bunu diğer taraflara da taşıyacağız. Eğer tüm şeyler istediğimiz gibi giderse burada Gabar’ı ikiye, üçe katlayabilecek bir potansiyel görüyoruz inşallah."

