Avrupa için zafer: Hindistan kapılarını Avrupa otomotiv endüstrisine açıyor

Yayınlanma:
Devasa üretim hacmiyle (yılda 4,4 milyon araç) ancak aşılması zor engelleriyle bilinen Hindistan otomotiv pazarı, ithalat vergilerini %110'dan %40'a indirmek için Avrupa Birliği ile bir anlaşmaya vardı. Anlaşmanın yarın gibi erken bir tarihte kesinleşmesi bekleniyor.

Yeni Delhi ve Brüksel, Avrupa'dan Hindistan'a otomobil ithalatına ilişkin yeni bir ticaret anlaşması konusunda uzlaştı. Reuters'e konuşan ve görüşmelere yakın iki kaynağa göre, Avrupa'dan ithal edilen otomobiller için mevcut yaklaşık %110 olan gümrük vergileri %40'a düşürülecek. Bu, gümrük vergilerinin gelecekte kademeli olarak %10'a kadar düşürülebileceği göz önüne alındığında, bugüne kadarki en büyük iç pazar açılımı anlamına gelecektir.

Pazar devasa. Yılda 4,4 milyon adet: şu anda Suzuki Motors'un hakimiyetinde olan devasa bir pasta. Mehindra & Mahindra ve Tata da pazarın üçte ikisini oluşturuyor. Avrupalı ​​üreticiler ise hacmin sadece %4'ünü temsil ediyor.

HİNDİSTAN PAZARINA GÖZ DİKEN AVRUPALI ​​ÜRETİCİLER ARTIK KUTLAMA YAPABİLİRLER

Fransa'da, 20 yıldır pazarda bulunan Renault , yakın zamanda yeni Duster modelini tanıttı. Almanya'da ise Volkswagen (Skoda aracılığıyla), Mercedes-Benz ve BMW de bu pazarda yer alıyor. Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin de onay verdiği söyleniyor, ancak Reuters kaynakları resmi bir açıklamanın henüz yapılmadığını ve görüşmelerin (gizli olduğu için) her an değişebileceğini belirtiyor.

ab-ile-hindistan-guvenlik-ve-savunma-ortakligi-anlasmasi-imzaladi.png

Reuters ayrıca, Hindistan Ticaret Bakanlığı ve Avrupa Komisyonu'nun, Avrupa ile Hindistan arasında daha büyük ölçekli serbest ticaret anlaşmalarını ( Mercosur ile yapılanlara benzer şekilde ) içeren ve iç çevrelerde "tüm anlaşmaların anası" olarak kabul edilen bu anlaşma hakkında yorum yapmaktan kaçındığını belirtiyor. Buna karşılık Hindistan, şu anda Ağustos ayı sonundan bu yana yaklaşık %50 oranında ABD gümrük vergisine tabi olan tekstil ve mücevher gibi ihraç ettiği ürünlere erişimi güvence altına almak için AB'ye güveniyor.

AB ve Hindistan arasında otomotiv pazarına ilişkin kotalar konusunda görüşmeler devam edebilir. Reuters kaynaklarına göre, iki tarafın ülkeye yıllık yaklaşık 200.000 içten yanmalı motorlu araç ithalatı konusunda anlaşmaya varması bekleniyor. Ne yazık ki, görüşmelerin elektrikli araçlar konusunda sonuç vermediği bildiriliyor; zira Hindistan, devletin yatırım yaptığı yerli üreticilerini (Tata, Mahindra & Mahindra) korumak istiyor.

Potansiyel muafiyetler, beş yıl içinde Hindistan'daki Avrupa elektrikli otomobillerini de kapsayabilir. Pazarın 2030 yılına kadar 6 milyon adede ulaşması bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

