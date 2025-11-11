Atatürk kurmuştu: THK mülkleri AKP'li kayyum tarafından ipoteklenecek

Türk Hava Kurumu'nu (THK) yöneten kayyum heyeti, uçak ve helikopter satışlarına rağmen bankalara olan borçları ödeyemedi. Heyetin, kurumun servet değerindeki gayrimenkullerini bankalara ipotek ettirmek için mahkemeye başvurduğu ve bu talep için onay aldığı ortaya çıktı.

THK’nın yangın uçakları gerçeğini açıkladı: Bu bir itiraftır

1925 yılında Atatürk'ün talimatıyla kurulan ve 16 Ekim 2019'dan bu yana kayyum tarafından yönetilen Türk Hava Kurumu'nda (THK) dikkati çeken bir karar daha alındı. Mahkemenin, kurumdaki kayyum sürecini Kasım 2027'ye kadar uzattığı biliniyordu.

THK’yi yöneten beş kişilik Kayyum Heyeti (Kemal Yurtnaç, Ali Akyıldız, Fahrettin Kaya, Kaan Şahinalp ve Mustafa Cihan Feslihan), 22 Eylül 2025 tarihinde Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne yeni bir taleple başvurdu. Heyet, THK’nin sahip olduğu gayrimenkulleri bankalara ipotek ettirebilmek için mahkemeden izin ve yetki talebinde bulundu.

BANKA BORÇLARI ÖTELENSİN DİYE TALEP EDİLDİ

Kayyum heyeti, mahkemeye sunduğu dilekçede, bir bankaya Haziran 2025'te yapılması gereken taksit ödemesinin, yaşanan finansal sıkıntılar sebebiyle eksik yapıldığını ifade etti. Ayrıca, kuruma ait sekiz adet CL-215 amfibik yangın söndürme uçağının satış sürecinin de devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Heyet, Vakıflar Bankası’na Haziran, Eylül ve Aralık 2025 tarihlerinde ödenmesi gereken borçların, 26 Mart 2026 tarihine ötelenmesi yönünde bir anlaşmaya vardıklarını, ancak bu ertelemenin gerçekleşebilmesi için kuruma ait gayrimenkullerin ipotek olarak gösterilmesinin zorunlu olduğunu belirtti.

MAHKEMEDEN KAYYUMA İPOTEK ONAYI

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi, 24 Ekim 2025 tarihinde kayyumun talebini kabul etti. Mahkeme kararında, "Kurumun borçlarıyla ilgili finansal yeniden yapılandırma sözleşmesinin bozulması durumunda telafisi güç zararların doğacağı hususu nazara alınarak" Türk Hava Kurumu’na ait gayrimenkuller üzerine ipotek tesisi için izin ve yetki verilmesine hükmedildi.

KURUMUN DEĞERLİ GAYRİMENKULLERİ

Türk Hava Kurumu'nun envanterinde yaklaşık bin 300 civarında gayrimenkul bulunduğu biliniyor. Kurumun mülkleri arasında çok sayıda hava aracının yanı sıra, ülkenin birçok noktasında devasa araziler, havaalanları, turizm bölgelerinde değerli taşınmazlar, iş merkezleri ve oteller yer alıyor. 2019’dan bu yana kayyum heyeti tarafından yönetilen THK’nin gayrimenkulleri ve hava araçları, bu süreçte sıkça satış iddialarıyla gündeme gelmişti.

KAYYUM HEYETİ BAŞKANI ESKİ AKP ADAY ADAYI

THK Kayyum Heyeti Başkanlığı görevini, geçmişte Başbakanlık Müşavirliği ve Yozgat Valiliği gibi görevlerde bulunan, mevcut İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi Kemal Yurtnaç yürütüyor. Yurtnaç, 2015 yılındaki genel seçimlerde AKP’den Tokat milletvekili aday adayı olmuş, ancak aday listesinde yer almamıştı.