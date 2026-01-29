Altın alımları arttı: Bankalar bıraktı onlar aldı!

Financial Times’ın derlediği verilere göre, jeopolitik gerilimler ve artan devlet borçları altını bir "sığınak" olmaktan çıkarıp "parlayan bir yıldıza" dönüştürmüş durumda. İşte 29 Ocak 2026 itibarıyla küresel altın haritasındaki son durum:

TALEBİN YENİ EFENDİLERİ: YATIRIMCILAR

Geçen yıl piyasada merkez bankalarının bıraktığı boşluk, yatırımcı talebiyle fazlasıyla doldu:

Merkez bankalarının alımları geçen yıl %20 azalarak 863,3 tona geriledi. Yatırım talebi ise %84 gibi devasa bir artışla 2.175 tona ulaştı.

Altına dayalı borsa yatırım fonlarına (ETF) 89 milyar dolarlık rekor giriş yaşandı.

Altın fiyatları geçen yıl %60’tan fazla yükselirken, 2026’nın başında şimdiden %20’yi aşarak ons başına 5.300 doları geçti.

HANGİ ÜLKE NE YAPIYOR?

WGC verileri, ülkelerin altın rezervlerini yönetirken iki farklı kampa ayrıldığını gösteriyor:

Kategorisi Ülkeler Notlar Büyük Alıcılar Azerbaycan, Türkiye Polonya , Kazakistan, Brezilya Polonya üst üste ikinci kez 102 ton alımla lider. Satış Yapanlar Singapur, Rusya, Ürdün Mevcut rezervlerin değeri arttığı için satışa yöneldiler. Gizli Oyuncu Çin Resmi raporlama yok ancak "gizli alımların" yüksek olduğu tahmin ediliyor.

MERKEZ BANKALARI NEDEN 'FREN' YAPTI?

WGC Piyasa Stratejisti John Reade’e göre, merkez bankalarının alımlarının yavaşlaması bir "vazgeçiş" değil, bir "maliyet ve denge" meselesi:

Mevcut altın rezervlerinin değeri astronomik şekilde arttığı için birçok bankanın "hedef yüzde" oranları dolmuş durumda.

Alımlar azalsa da temel motivasyon hala ABD dolarına bağımlılığı azaltmak olarak öne çıkıyor.

Grönland ve İran’daki gerilimler ile küresel borç endişeleri, alımların bu yıl da 200-250 ton daha az olabileceğine işaret ediyor.

"Dikkat çekici olan yatırım talebinin büyüklüğü; sürpriz olan ise merkez bankalarının talebinin düşmesi." — John Reade, WGC Piyasa Stratejisti