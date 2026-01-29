Altın alımları arttı: Bankalar bıraktı onlar aldı!

Altın alımları arttı: Bankalar bıraktı onlar aldı!
Yayınlanma:
Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre, küresel altın piyasasında dengeler değişiyor. Geçen yıl merkez bankalarının alımları yüksek fiyatlar nedeniyle hız kesse de, bireysel ve kurumsal yatırımcıların talebi rekor kırarak piyasayı domine etti.

Financial Times’ın derlediği verilere göre, jeopolitik gerilimler ve artan devlet borçları altını bir "sığınak" olmaktan çıkarıp "parlayan bir yıldıza" dönüştürmüş durumda. İşte 29 Ocak 2026 itibarıyla küresel altın haritasındaki son durum:

TALEBİN YENİ EFENDİLERİ: YATIRIMCILAR

2023/03/15/altin6.jpg

Geçen yıl piyasada merkez bankalarının bıraktığı boşluk, yatırımcı talebiyle fazlasıyla doldu:

Merkez bankalarının alımları geçen yıl %20 azalarak 863,3 tona geriledi. Yatırım talebi ise %84 gibi devasa bir artışla 2.175 tona ulaştı.

Altına dayalı borsa yatırım fonlarına (ETF) 89 milyar dolarlık rekor giriş yaşandı.

Altın fiyatları geçen yıl %60’tan fazla yükselirken, 2026’nın başında şimdiden %20’yi aşarak ons başına 5.300 doları geçti.

HANGİ ÜLKE NE YAPIYOR?

WGC verileri, ülkelerin altın rezervlerini yönetirken iki farklı kampa ayrıldığını gösteriyor:

KategorisiÜlkelerNotlar
Büyük AlıcılarPolonya, Kazakistan, Brezilya, Azerbaycan, TürkiyePolonya üst üste ikinci kez 102 ton alımla lider.
Satış YapanlarSingapur, Rusya, ÜrdünMevcut rezervlerin değeri arttığı için satışa yöneldiler.
Gizli OyuncuÇinResmi raporlama yok ancak "gizli alımların" yüksek olduğu tahmin ediliyor.

MERKEZ BANKALARI NEDEN 'FREN' YAPTI?

2023/01/31/altin-pkin-png.webp

WGC Piyasa Stratejisti John Reade’e göre, merkez bankalarının alımlarının yavaşlaması bir "vazgeçiş" değil, bir "maliyet ve denge" meselesi:

Mevcut altın rezervlerinin değeri astronomik şekilde arttığı için birçok bankanın "hedef yüzde" oranları dolmuş durumda.

Alımlar azalsa da temel motivasyon hala ABD dolarına bağımlılığı azaltmak olarak öne çıkıyor.

Grönland ve İran’daki gerilimler ile küresel borç endişeleri, alımların bu yıl da 200-250 ton daha az olabileceğine işaret ediyor.

"Dikkat çekici olan yatırım talebinin büyüklüğü; sürpriz olan ise merkez bankalarının talebinin düşmesi." — John Reade, WGC Piyasa Stratejisti

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

İstanbul için 'kar müjdesi' vermişti: Meteoroloji uzmanından yeni tahmin
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
İstanbul'da kar yağışı için tarihi verdi! AKOM '14 derece birden düşecek' diyerek uyardı
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
Hakan Balta ve eşi aidat zammını duyunca taşınma kararı aldı
Hakan Balta ve eşi aidat zammını duyunca taşınma kararı aldı
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı: Altında kayıkhanesi bile var
Altında kayıkhanesi bile var
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Yasa değişiyor! MASAK saniyeler içinde banka hesaplarını dondurabilecek
Ünlü ekonomist uyardı:
Yeni düzenlemeyle bankadaki paranız tehlikede
Ekonomi
IMF'den dolar açıklaması: En düşük seviyede!
IMF'den dolar açıklaması: En düşük seviyede!
Gram altın tahmini: Tarih verdi, 10 bin lira dedi
Gram altın tahmini: Tarih verdi, 10 bin lira dedi