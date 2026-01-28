Akçansa için sunulan teklif hisseleri uçurdu

28 Ocak 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama, Borsa İstanbul’da günün en önemli gündem maddesi oldu. Sabancı Holding, Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de sahip olduğu yüzde 39,72 oranındaki payların tamamı için "ilişkisiz üçüncü bir taraftan" bağlayıcı satın alma teklifi aldığını duyurdu.

İHALENİN VE TEKLİFİN DETAYLARI

KAP açıklamasında yer alan bilgilere göre, satış süreci ve değerleme kriterleri şöyle şekillendi:

Toplam Şirket Değeri

Borç ve nakit düzeltmelerine tabi olmak üzere 1,1 milyar ABD doları.

Satışa Konu Paylar

Sabancı Holding’in sahip olduğu 76.035.136,43 TL nominal değerli (%39,72) paylar.

Teklif Sahibi

İsmi henüz açıklanmayan "ilişkisiz üçüncü bir taraf."

Teklif, nihai hisse devri sözleşmesi imzalanıncaya kadar bağlayıcılığını koruyacak.

AKÇANSA’NIN MEVCUT ORTAKLIK YAPISI

Satışın gerçekleşmesi durumunda, şirketin 1996 yılından bu yana devam eden Sabancı-Heidelberg Materials ortaklık yapısı kökten değişmiş olacak:

Ortak Adı Pay Oranı (%) Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. %39,72 (Satışa Konu Olan) Heidelberg Materials %39,72 Halka Açık / Diğer %20,56

BORSA İSTANBUL’DA 'TAVAN' REAKSİYONU

Haberin ardından yatırımcıların Akçansa hisselerine (AKCNS) yoğun talebi, fiyatları kısa sürede limit noktasına taşıdı:

Akçansa (AKCNS): Açılışla birlikte yüzde 9,99 yükselerek 202,50 TL tavan fiyatına ulaştı.

Sabancı Holding (SAHOL): Şirket portföyündeki likidite artışı beklentisiyle hisseler yüzde 3,87 prim yaparak 104,60 TL seviyelerinden işlem görüyor.

SEKTÖREL YANSIMALAR

Analistler, 1,1 milyar dolarlık değerlemenin Türkiye çimento sektörü için oldukça güçlü bir çarpanı işaret ettiğini belirtiyor. Özellikle küresel inşaat ve altyapı projelerindeki hareketlilik ile "yeşil çimento" dönüşümünün, Akçansa gibi ihracat kapasitesi yüksek şirketlerin değerlemesinde kritik rol oynadığı vurgulanıyor.