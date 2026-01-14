2026’da güncelleme desteği bitiyor: İşte yolun sonuna gelen telefonlar

Birçok Xiaomi akıllı telefon kullanıcısı, güvenlik risklerinden kaçınmak için hızlı hareket etmelidir. Çinli üretici, 2026 yılı için planlarını açıkladı; bu planlara göre, bazı modeller "ömrünün sonuna" ulaşacak, yani artık güvenlik güncellemeleri veya sistem yükseltmeleri almayacaklar.

BU CİHAZLARA VERİLEN DESTEK 2026 YILINDA SONA ERECEK:

Xiaomi ana markası ve Redmi ile Poco alt markaları da dahil olmak üzere 2022 model yılı ürünleri etkilenmektedir:

Poco X5 Pro 5G: 6 Şubat 2026.

Redmi 12C: 10 Mart 2026.

Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Pro: 17 Mart 2026.

Redmi Note 12 5G: 23 Mart 2026.

Redmi Note 12 Pro: 20 Nisan 2026.

Poco F5 ve Poco F5 Pro: 9 Mayıs 2026.

Xiaomi 12 Lite: 1 Temmuz 2026.

Xiaomi 12T ve Xiaomi 12T Pro: 13 Ekim 2026.

Poco C65: 6 Kasım 2026.

GÜNCELLEMELERİN OLMAMASI NEDEN SORUN TEŞKİL EDİYOR?

Telefonlar çalışmaya devam edecek olsa da, güvenlik yamaları olmadan yeni keşfedilen güvenlik açıkları, kötü amaçlı yazılım yüklemek veya veri çalmak için bu açıklardan yararlanabilecek saldırganlara açık kalacaktır. Özellikle bankacılık uygulamaları bir süre sonra güvenlik gereksinimleri nedeniyle güncel olmayan güncellemelere sahip cihazlara erişimi engelleyebilir.

Xiaomi, bu cihazlar için en fazla dört yıl destek sunuyor; bu süre, en üst modelleri için yedi yıl güncelleme sözü veren Samsung, Google veya Fairphone'a kıyasla önemli ölçüde daha kısa. Haziran 2025'ten itibaren, yeni AB ekotasarım düzenlemesi, yeni cihazlar için en az beş yıl güncelleme öngörecek ancak 2022 modelleri bu düzenleme kapsamına girmiyor .