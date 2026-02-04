Yeni Zelanda'da 6.1 büyüklüğünde deprem

Yeni Zelanda açıklarında 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi’nin (USGS) verilerine göre sarsıntının merkez üssü, ülkenin kuzeyinde yer alan Kermadec Adaları olarak belirlendi.

Yeni Zelanda'da korkutan deprem: Gece yarısı sallandı!

İLK BELİRLEMELERE GÖRE CAN VE MAL KAYBI YOK

Yaklaşık 184 kilometre derinlikte meydana gelen deprem sonrası ilk incelemeler sonrası herhangi bir can ya da mal kaybına rastlanmadığı bildirildi.

TSUNAMİ UYARISI YAPILMADI

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadığı da belirtildi. Yeni Zelanda’nın da içinde bulunduğu Pasifik Okyanusu çevresi, “Ateş Çemberi” olarak tanımlanan aktif sismik kuşakta yer alması nedeniyle hem depremler hem de volkanik faaliyetlerle sık sık gündeme geliyor.