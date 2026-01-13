Washington’da Türk Lezzetleri Yarışması: Aşure birinci oldu, gelir Türkiye’deki eğitim projelerine bağışlandı

WASHINGTON — Turks in DMV, Turkish Food Lovers ve Virginia Türkleri tarafından Hilton Garden Inn Fairfax’te gerçekleştirilen etkinlikte sekiz yemek yarıştı; aşure, kestaneli iç pilav ve çiğ köfte gibi lezzetler jüri tarafından değerlendirildi.

Bir avukat, lisanslı bir şef ve Türk-Amerikan toplumunun liderleri ile restoran işletmecisi Aydan Eyüpoğlu dahil olmak üzere beş kişiden oluşan jüri en iyi yemeği oyladı.

Yarışmayı Gülhan Gökçe aşure ile birinci, Özge Övün Sert kestaneli iç pilav ile ikinci ve Emrah Dilsizoğlu çiğ köfte ile üçüncü olarak tamamladı.

Diğer katılımcılar arasında Kübra Daşdemir (karışık kuru dolma), Rubeena Çetin Khan (analı kızlı köfte), Özgür Aydın (Antalya piyaz), Serap Öztürk (keşkek) ve Ashley Tokmak (karışık dolma) yer aldı.

Ayrıca patates soyma, bardak toplama ve yaprak sarma yarışmaları gibi yan etkinlikler de düzenlendi ve kazananlara ödüller verildi.

Toplam 221 bilet satılırken bunların içinde 10 bağış bileti de bulunuyordu.

Etkinliğin ana sponsoru, Türk kökenli emlak şirketi Remax Turan Tombul oldu. Ödül sponsorluğunu, DMV bölgesindeki Türk giyim ve tekstil mağazaları ile el yapımı eser ve seramik satan Chaliskan üstlendi. Kazananlara el işlemeli seramik tabak ve plaketler verildi. Ayrıca, Türk restoranları, kuaförler ağırlıklı çeşitli endüstrilerden Türk kökenli Amerikalıların sahip olduğu 40’a yakın firma sponsor olarak etkinliği destekledi.

“Etkinlikte bilet ve bağışlarla 8,500 dolardan fazla gelir toplandı. Gelir, Bridge to Turkey Fund aracılığıyla Dilek Livaneli’nin yürüttüğü ‘Bir Dilek Yetmez’ Eğitim Projesi’ne aktarıldı.” Bu proje, Türkiye’deki kırsal okullara destek sağlıyor.

Yarışma, Türk mutfağının zenginliğini sergilerken Türk Amerikan topluluğu hayır amacıyla bir araya getirdi.

Yarışmacı Gökçe, “Müzik, sohbet ve eğlenceli yarışmalarla çok keyifli bir etkinlik oldu. Bu imkanı sağlayan herkese teşekkür ederiz.” dedi. Katılımcılardan Nuray Oğuzhan ise, “Amerika’da ilk kez Türk kültürünü yemekleriyle yaşadım. Çok keyifliydi ve emeği geçen herkese teşekkürler.” diye konuştu.

Etkinlik, yerel Türk işletmeleri ve topluluk gruplarının sponsorluğunda gerçekleştirildi. Organizasyon, hem gastronomiyi hem de kültürü kutlayan bir etkinlik olarak öne çıktı.

