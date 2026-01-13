Ukrayna'da 3 üst düzey isim istifa etti

Ukrayna Parlamentosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna Savunma Bakanı Şmigal ve Dijital Dönüşüm Bakanı Fedorov ile SBU Başkanı Malyuk'un istifa ettiği ve parlamentoya sunulan istifa dilekçelerin için oylama yapıldığı duyuruldu.

Oylamada, Şmigal'ın istifası 265, Fedorov'un istifasını 270, Malyuk'un istifa dilekçesi de 235 evet oyuyla kabul edildiği bildirildi.

ZELENSKİY DEĞİŞİKLİKLER YAPTIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, istifalarla ilgili daha çnce yaptığı açıklamada, Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mihaylo Fedorov'un savunma bakanı olacağını duyurmuştu.

Zelenskiy, 3 Ocak'ta yaptığı yazılı açıklamada, Savunma Bakanı Denis Şmigal'in ise ekibinde kalacağını, kendisine önemli bir görevi üstlenmesini önerdiğini açıklamıştı.

Açıklamada, "Değişikliklere yarın devam edeceğiz. Daha çok karar alınacak" ifadelerine yer verdi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü (GUR) Başkanı Kirilo Budanov'u Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı olarak atayan Zelenskiy, Ukrayna Dış İstihbarat Servisi Başkanı Oleg İvaşçenko'nun ise GUR Başkanı olarak atandığını duyurmuştu.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı Vasil Malyuk ise 5 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görevinden istifa ettiğini bildirmişti.

Ülke basınındaki haberlere göre, Şmigal'in enerji bakanlığının başına getirilmesi için parlamentoda oylamalar yapılacak. Ayrıca SBU'ya bağlı "A" Özel Operasyonlar Merkezi Başkanı Yevgeni Khmara, SBU'nun geçici başkanı olacak.