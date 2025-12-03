Trump Somalili göçmenleri istemediğini söyledi: Birbirlerini öldürmek için koşturup duruyorlar

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "zar zor bir ülke" olarak nitelendirdiği Somali'den gelen göçmenlerin ülkede barınmasını istemediğini belirtti. Trump, "Onların hiçbir şeyi yok. Birbirlerini öldürmek için koşturup duruyorlar" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki kabine toplantısı sonrasında gündeme ilişkin soruları yanıtlarken göçmen politikalarına dair sert açıklamalarda bulundu.

Somali'yi "zar zor bir ülke" olarak nitelendiren Trump, “Onların hiçbir şeyi yok. Birbirlerini öldürmek için koşturup duruyorlar. Hiçbir yapı yok.” dedi.

Trump, Somali uyruklu göçmenlerin ABD'de barınmasını istemediğini açıkça ifade ederek, “Onları ülkemizde istemiyorum. Ülkelerinin iyi olmamasının bir sebebi var. Ülkeleri kokuyor ve biz onları ülkemizde istemiyoruz.” dedi.

TEMSİLCİLER MECLİSİ ÜYESİNE HAKARET

ABD Başkanı, Somali asıllı Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Ilhan Omar'ı da hedef aldı. Trump, Omar'ı "beceriksiz, berbat ve çöp" olarak nitelendirerek ağır hakaretlerde bulundu.

Trump, bu açıklamadan önce 22 Kasım'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Minnesota eyaletindeki Somalili göçmenlere yönelik "geçici koruma statüsü" programının sonlandırıldığını duyurmuştu.

GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜ

Trump, göreve geldiğinden bu yana Haiti, Venezuela ve Afganistan gibi ülkelere yönelik geçici koruma statüsünün kaldırılması yönünde adımlar atmış, ancak bu girişimlerin bazıları yargı engeliyle karşılaşmıştı. Geçici koruma statüsü, göçmenlerin ABD'de çalışabilmesine olanak tanırken, sınır dışı edilmelerinin önüne geçiyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

