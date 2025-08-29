Trump bitiremediği savaşa 825 milyon dolarlık mühimmat yardımı yapacak

Yayınlanma:
ABD Dışişleri Bakanlığının Ukrayna'ya tahmini maliyeti 825 milyon dolar olan "Havadan Teslim Mühimmat" ve ilgili lojistik destek ekipmanlarını kapsayan askeri satışa onay verdiği bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA) yazılı açıklama yaparak satış onayını duyurdu.

Açıklamada, “Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna hükümetine tahmini maliyeti 825 milyon dolar olan ‘Havadan Teslim Mühimmat’ ve ilgili teçhizatın olası satışını onaylayan bir karar aldı” ifadelerine yer verildi.

Ukrayna’nın, 3 bin 350 adet Uzun Menzilli Saldırı Mühimmatı (ERAM) füzesi, bu sistemlerle uyumlu küresel konumlandırma sistemleri (GPS) ve çeşitli teknik ekipmanlar talep ettiği bildirildi. Satışın gerçekleşmesi için gerekli resmi bildirimin ABD Kongresine iletildiği açıklandı.

Paket kapsamında ayrıca füze konteynerleri, yedek parçalar, destek ekipmanları, yazılımlar, teknik dokümanlar, eğitim hizmetleri ve lojistik malzemelerin de bulunduğu kaydedildi.

Söz konusu satışın bölgedeki "temel askeri dengeyi" değiştirmeyeceği vurgulanan açıklamada, "Bu satış, Avrupa'da siyasi istikrar ve ekonomik ilerlemenin güvencesi olan bir müttefikin güvenliğini artırarak ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini destekleyecektir." ifadesi yer aldı.

Ukrayna'nın söz konusu satın alımı, Danimarka, Hollanda ve Norveç gibi ülkelerden sağlanan finansman ile ABD'nin Dış Askeri Finansman (FMF) programı kapsamında gerçekleştireceği kaydedildi.

Satış henüz tamamen onaylanmadı nihai karar için ABD Kongresinin onay vermesi bekleniyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

