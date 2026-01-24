Trump, Aliyev ve Paşinyan'a teşekkür etti

Trump, Aliyev ve Paşinyan'a teşekkür etti
Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl imzalanan barış anlaşmasına bağlı kaldıkları için Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’a teşekkür etti. Başkan Yardımcısı JD Vance’in şubat ayında iki ülkeyi ziyaret ederek iş birliği ve barış çabalarını ilerleteceği belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl ağustos ayında imzalanan barış anlaşmasına bağlı kalmaları dolayısıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’a teşekkür etti.

Aliyev ile Paşinyan Beyaz Saray'a gidiyorAliyev ile Paşinyan Beyaz Saray'a gidiyor

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Geçen ağustos ayında imzaladığımız barış anlaşmasına sadık kaldıkları için Aliyev ve Paşinyan’a teşekkür etmek istiyorum. Bu anlaşma, bitirdiğim sekiz savaştan biri olan bu yıkıcı çatışmayı sona erdirdi. Artık bölgede refah ve barış sağlanmış durumda” açıklamasında bulundu.

"STRATEJİK ORTAKLIĞIMIZI GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Ayrıca, Başkan Yardımcısı JD Vance’in şubat ayında barış çabalarını ilerletmek ve “Trump Rotası” kapsamında Uluslararası Barış ve Refah girişimini geliştirmek amacıyla her iki ülkeyi ziyaret edeceğini belirten Trump, “Azerbaycan ile stratejik ortaklığımızı güçlendireceğiz. Ermenistan ile barışçıl nükleer iş birliği konusunda önemli bir anlaşma imzalayacağız, büyük yarı iletken üreticilerimizle iş birlikleri gerçekleştireceğiz ve Azerbaycan’a çelik yelekler ile tekneler gibi ABD yapımı savunma ekipmanlarının satışını yapacağız” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Meteoroloji tek tek saydı: Kuvvetli yağış, kar ve çığ tehlikesine karşı uyardı
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Cengiz'e hiçbir karar işlemiyor
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Dünya
'Tarihi fırtına geliyor' haberini duyan marketlere koştu!
'Tarihi fırtına geliyor' haberini duyan marketlere koştu!
Hakan Fidan'dan Suriye açıklaması: Ateşkes uzatılacak mı?
Hakan Fidan'dan Suriye açıklaması: Ateşkes uzatılacak mı?