Trump, Aliyev ve Paşinyan'a teşekkür etti

ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl ağustos ayında imzalanan barış anlaşmasına bağlı kalmaları dolayısıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’a teşekkür etti.

Aliyev ile Paşinyan Beyaz Saray'a gidiyor

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Geçen ağustos ayında imzaladığımız barış anlaşmasına sadık kaldıkları için Aliyev ve Paşinyan’a teşekkür etmek istiyorum. Bu anlaşma, bitirdiğim sekiz savaştan biri olan bu yıkıcı çatışmayı sona erdirdi. Artık bölgede refah ve barış sağlanmış durumda” açıklamasında bulundu.

"STRATEJİK ORTAKLIĞIMIZI GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Ayrıca, Başkan Yardımcısı JD Vance’in şubat ayında barış çabalarını ilerletmek ve “Trump Rotası” kapsamında Uluslararası Barış ve Refah girişimini geliştirmek amacıyla her iki ülkeyi ziyaret edeceğini belirten Trump, “Azerbaycan ile stratejik ortaklığımızı güçlendireceğiz. Ermenistan ile barışçıl nükleer iş birliği konusunda önemli bir anlaşma imzalayacağız, büyük yarı iletken üreticilerimizle iş birlikleri gerçekleştireceğiz ve Azerbaycan’a çelik yelekler ile tekneler gibi ABD yapımı savunma ekipmanlarının satışını yapacağız” ifadelerini kullandı.