'Tarihi fırtına geliyor' haberini duyan marketlere koştu!

Teksas’tan kuzeydoğuya uzanan tarihî kış fırtınası yaklaşırken, milyonlarca Amerikalı evlerine kapanıyor. Market rafları boşaldı, uçuşlar iptal edildi, yaşam durma noktasına geldi.

Tarihi boyutlarda bir kış fırtınası yaklaşırken, vatandaşlar hazırlıklarını hızla sürdürüyor. Marketler adeta kuş uçmaz, kervan geçmez hale geldi; raflar boşaldı, temel gıda ve günlük ihtiyaç malzemeleri hızla tükendi. İnsanlar, olası elektrik kesintilerine ve ulaşım aksaklıklarına karşı stok yapma telaşına düştü.

Amerika Birleşik Devletleri’nde, Teksas’tan kuzeydoğu eyaletlerine kadar geniş bir bölgeyi etkisi altına alması beklenen bu tarihî fırtına, uzmanlara göre hayatı ciddi şekilde felç edebilir. Yetkililer, vatandaşları tedbirli olmaya çağırırken, birçok kişi evlerine kapanmayı tercih etti.

UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ, KAMU KURUMLARI TATİL EDİLDİ

Yoğun kar ve buzlanma ihtimali nedeniyle on binlerce uçuş şimdiden iptal edildi. Okullar ve bazı kamu kurumları da geçici olarak kapatıldı. Marketlerin önünde uzun kuyruklar oluştu, insanlar temel gıda maddeleri, su ve yakıt gibi ihtiyaçlarını karşılamak için acele etti. Uzmanlar, fırtınanın yol açabileceği tehlikelere karşı sakin olunması ve gereksiz risklerden kaçınılması konusunda uyarılarda bulunuyor.

Yetkililer, bu olağanüstü kış şartlarının en azından birkaç gün boyunca yaşamı durma noktasına getirebileceği ifade ediliyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

