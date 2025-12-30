Suriye'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Suriye'nin Lazkiye ilinde Lazkiye İç Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, sokağa çıkma yasağının saat 17.00’dan itibaren başlayacağı ve 31 Aralık Çarşamba günü saat 06.00’a kadar süreceği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu kararın acil durumları, sağlık personelini ile ambulans ve itfaiye ekiplerini kapsamadığı vurgulandı.

LAZKİYE'DE NELER YAŞANDI?

Suriye ve Yurt Dışındaki Aleviler İslam Konseyi Başkanı Gazal Gazal'ın protesto çağrısı üzerine Lazkiye, Tartus ve Humus illerinde farklı noktalarda 28 Aralık’ta gösteriler düzenlendi.

Gazal, Humus kentinde IŞİD'in 26 Aralık’ta bir camiye düzenlediği ve 8 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıdan sonra açıklama yaparak, siyasi federasyon ve uluslararası koruma talebiyle taraftarlarını gösteriler düzenlemeye çağırmıştı.

Gösterilerde yer yer şiddet eylemlerine dönüşen olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 108 kişi ise yaralanmıştı.