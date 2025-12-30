Suriye'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Suriye'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Yayınlanma:
Suriye'nin Lazkiye ilinde Aleviler ile güvenlik güçleri arasında yaşanan gerilimde, kent genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Suriye'nin Lazkiye ilinde Lazkiye İç Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, sokağa çıkma yasağının saat 17.00’dan itibaren başlayacağı ve 31 Aralık Çarşamba günü saat 06.00’a kadar süreceği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu kararın acil durumları, sağlık personelini ile ambulans ve itfaiye ekiplerini kapsamadığı vurgulandı.

lazkiye.jpg

LAZKİYE'DE NELER YAŞANDI?

Suriye ve Yurt Dışındaki Aleviler İslam Konseyi Başkanı Gazal Gazal'ın protesto çağrısı üzerine Lazkiye, Tartus ve Humus illerinde farklı noktalarda 28 Aralık’ta gösteriler düzenlendi.

Gazal, Humus kentinde IŞİD'in 26 Aralık’ta bir camiye düzenlediği ve 8 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıdan sonra açıklama yaparak, siyasi federasyon ve uluslararası koruma talebiyle taraftarlarını gösteriler düzenlemeye çağırmıştı.

Gösterilerde yer yer şiddet eylemlerine dönüşen olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 108 kişi ise yaralanmıştı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Çok daha fenası yolda! Karlar altındaki 31 il için uyarılar peş peşe geldi
ABD'den Türkiye'ye korkutan deprem uyarısı! Ne yapacaklarını tek tek açıkladı
Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
'Sıra emekli ve memur maaşında' dedi kara haberi verdi! Daha önce de bilmişti
Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Dünya
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan 'pişman olursunuz' dedi İsrail ve ABD'yi uyardı!
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan 'pişman olursunuz' dedi İsrail ve ABD'yi uyardı!
Belçika'da iki tramvay çarpıştı
Belçika'da iki tramvay çarpıştı