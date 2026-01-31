Son Dakika | İran'da büyük patlama! ABD'nin saldıracağı iddia edilmişti

İran’ın güneyinde bulunan Bender Abbas Limanı’nda şiddetli bir patlama yaşandı. Patlamanın, limana yakın Moallem Bulvarı üzerinde bulunan sekiz katlı bir binada meydana geldiği açıklandı.

Devlet televizyonu, patlama sonucu binanın iki katının yıkıldığını ve çevredeki birçok iş yeri ile aracın hasar gördüğünü duyurdu. Olay yerine arama-kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Bazı yabancı medya organları ve sosyal medya hesaplarında, patlamanın Devrim Muhafızları komutanlarından birinin hedef alındığı iddia edildi. Ancak İran resmi kaynakları bu haberleri yalanladı.

Patlamanın nedeniyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD'NİN SALDIRISI İÇİN TARİH VERİLMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik gerilimi tırmandıran açıklamalar yaptı. Bölgeye çok sayıda ABD gemisinin gönderildiğini belirten Trump, “Anlaşma yaparsak bu iyi olur; yapamazsak neler olacağını göreceğiz” diyerek açık bir uyarıda bulundu. Beyaz Saray’daki konuşmasında İran’la bir anlaşma ihtimaline değinen Trump, olası bir “son tarih” olup olmadığı sorusuna, bunun yalnızca İran tarafından bilindiğini söyledi. Askerî adımların ayrıntılarını ise açıklamayacağını vurguladı.

ABD basınında ve Al Jazeera’da yer alan haberlerde, Washington’un İran’a yönelik olası bir saldırı için pazar sabahını (1 Şubat) işaret ettiği iddia edildi. Haberlere göre ABD yönetimi, bölgedeki bazı müttefiklerini olası saldırı ihtimali konusunda bilgilendirdi. Aynı iddia, ABD merkezli Drop Site tarafından da kaynaklara dayandırılarak aktarıldı.

Söz konusu saldırının hedefleri arasında nükleer tesisler, balistik füze altyapısı ve askerî üslerin bulunduğu, asıl amacın ise İran’da rejim değişikliği olabileceği öne sürüldü. Trump daha önce de İran’a “çok güçlü gemiler” gönderildiğini söyleyerek askerî güç kullanımını gündeme getirmişti. Trump, müzakere için nükleer silah geliştirilmemesi ve protestoculara yönelik şiddetin sona erdirilmesi şartlarını öne sürerken, İran bu suçlamaları reddetmeyi sürdürüyor. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ordunun Trump’ın tüm talimatlarını uygulamaya hazır olduğunu açıkladı.