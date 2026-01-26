Son dakika | ABD'de özel jet düştü: 8 kişi vardı

ABD Federal Havacılık İdaresi ‘Bombardier Challenger 600’ tipi jetin, Maine eyaletinde Bangor Uluslararası Havalimanı'ndan kalkışı sırasında düştüğünü bildirdi.

8 KİŞİ VARDI!

Uçakta 8 kişinin bulunduğu ve kazayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi. Havalimanından yapılan açıklamada ise pistin geçici olarak kapatıldığı kaydedildi. Yolcuların sağlık durumuna ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.