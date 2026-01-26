Son dakika | ABD'de özel jet düştü: 8 kişi vardı
Yayınlanma:
Son dakika haberi... ABD'nin Maine eyaletinde, 8 kişiyi taşıyan özel jetin düştüğü açıklandı. ABD Federal Havacılık İdaresi ölü ve yaralılara dair bir bilgiyi henüz paylaşmadı.
ABD Federal Havacılık İdaresi ‘Bombardier Challenger 600’ tipi jetin, Maine eyaletinde Bangor Uluslararası Havalimanı'ndan kalkışı sırasında düştüğünü bildirdi.
8 KİŞİ VARDI!
Uçakta 8 kişinin bulunduğu ve kazayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi. Havalimanından yapılan açıklamada ise pistin geçici olarak kapatıldığı kaydedildi. Yolcuların sağlık durumuna ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.
Ayrıntılar gelecek...
Kaynak:DHA
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!