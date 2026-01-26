Son dakika | ABD'de özel jet düştü: 8 kişi vardı

Son dakika | ABD'de özel jet düştü: 8 kişi vardı
Yayınlanma:
Son dakika haberi... ABD'nin Maine eyaletinde, 8 kişiyi taşıyan özel jetin düştüğü açıklandı. ABD Federal Havacılık İdaresi ölü ve yaralılara dair bir bilgiyi henüz paylaşmadı.

ABD Federal Havacılık İdaresi ‘Bombardier Challenger 600’ tipi jetin, Maine eyaletinde Bangor Uluslararası Havalimanı'ndan kalkışı sırasında düştüğünü bildirdi.

8 KİŞİ VARDI!

Uçakta 8 kişinin bulunduğu ve kazayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi. Havalimanından yapılan açıklamada ise pistin geçici olarak kapatıldığı kaydedildi. Yolcuların sağlık durumuna ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Ayrıntılar gelecek...

Kaynak:DHA

Sadettin Saran'ın seçimde aday olmayacağını açıkladı
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Meteoroloji açıkladı: Bu gece başlayacak 4 gün şakır şakır yağacak
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Meteoroloji tek tek saydı: Kuvvetli yağış, kar ve çığ tehlikesine karşı uyardı
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Cengiz'e hiçbir karar işlemiyor
Dünya
Çin'in 'kara kutusu' açıldı MI? Nükleer programın teknik detayları ABD'ye sızdırıldı iddiası
Çin'in 'kara kutusu' açıldı MI? Nükleer programın teknik detayları ABD'ye sızdırıldı iddiası
İran'daki protestolarda yaşamını yitirenlerin sayısı 5 bin 848'e yükseldi
İran'daki protestolarda yaşamını yitirenlerin sayısı 5 bin 848'e yükseldi