SDG yöneticisi Haseke'ye vali olarak atandı

Şam yönetimi ie SDG arasındaki mutabakat sonrası ilk atama Haseke Valiliği’ne gerçekleşti. Ataması yapılan Nureddin İsa Ahmed, görevine başladı.

Haseke’nin yeni valisi Nureddin İsa Ahmed, kentin girişinde halkın katıldığı törenle karşılandı.

Rudaw’ın aktardığına göre, görevi devraldıktan sonra kameraların karşısına geçen İsa Ahmed, atamayı "tarihi bir kazanım" olarak değerlendirdi.

İlk açıklamasında barış ve kapsayıcılık mesajı veren İsa Ahmed, bölgede sadece Kürtlerin olmadığını ifade ederek şunları söyledi:

"Bugün bu tarihi anı tüm halkımızla, şehit ailelerimizle ve yaralı yoldaşlarımızla birlikte yaşıyoruz. Bu kazanım, vatanını savunan halkımızın yıllar süren azmi ve fedakarlığının meyvesidir. Bu kazanımı onurumuz olan tüm değerlerimize armağan ediyoruz."

"Kürt, Arap, Süryani ve Hristiyan tüm bileşenlerimizle 14 yıldır bu acıları ve bu davayı paylaşıyoruz. Halkımızın bu yeni adımdan duyduğu memnuniyeti görüyoruz. Bu anlaşmanın sadece Haseke için değil, tüm Suriye için barışçıl ve selamet dolu bir geleceğe vesile olmasını diliyoruz."