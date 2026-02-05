SDG yöneticisi Haseke'ye vali olarak atandı

Yayınlanma:
Şam yönetimi ile varılan mutabakat sonrası SDG yöneticisi Haseke'ye vali olarak atandı. Haseke’nin yeni valisi Nureddin İsa Ahmed, ilk açıklamasında barış ve kapsayıcılık mesajı verdi.

Şam yönetimi ie SDG arasındaki mutabakat sonrası ilk atama Haseke Valiliği’ne gerçekleşti. Ataması yapılan Nureddin İsa Ahmed, görevine başladı.

Haseke’nin yeni valisi Nureddin İsa Ahmed, kentin girişinde halkın katıldığı törenle karşılandı.

SDG YÖNETİCİSİ HASEKE'YE VALİ OLARAK ATANDI

Rudaw’ın aktardığına göre, görevi devraldıktan sonra kameraların karşısına geçen İsa Ahmed, atamayı "tarihi bir kazanım" olarak değerlendirdi.

sdg-yoneticisi-hasekeye-vali-olarak-atandi-2.jpg

İlk açıklamasında barış ve kapsayıcılık mesajı veren İsa Ahmed, bölgede sadece Kürtlerin olmadığını ifade ederek şunları söyledi:

"Bugün bu tarihi anı tüm halkımızla, şehit ailelerimizle ve yaralı yoldaşlarımızla birlikte yaşıyoruz. Bu kazanım, vatanını savunan halkımızın yıllar süren azmi ve fedakarlığının meyvesidir. Bu kazanımı onurumuz olan tüm değerlerimize armağan ediyoruz."

"Kürt, Arap, Süryani ve Hristiyan tüm bileşenlerimizle 14 yıldır bu acıları ve bu davayı paylaşıyoruz. Halkımızın bu yeni adımdan duyduğu memnuniyeti görüyoruz. Bu anlaşmanın sadece Haseke için değil, tüm Suriye için barışçıl ve selamet dolu bir geleceğe vesile olmasını diliyoruz."

Suriye'de Şam yönetimi ve SDG arasında entegrasyon süreci başlıyorSuriye'de Şam yönetimi ve SDG arasında entegrasyon süreci başlıyor

"Belirlenen mutabakat çerçevesinde günbegün adımlarımızı atacağız. En kısa sürede kamu kurumlarımızı daha aktif hale getirip, halkımızın ihtiyaç duyduğu hizmetleri tam kapasiteyle sunmaya başlayacağız. Kimsenin şüphesi olmasın; kurumlarımız halkımızın hizmetinde olacaktır."

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

