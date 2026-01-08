Ölüm barından şok edici iddia: Konuklar diri diri yanarken işletme sahibi içi dolu bir kasayla kaçıyor muydu?!

Yayınlanma:
İtalyan gazetesi Repubblica'ya göre, yılbaşı gecesi 40 kişinin hayatını kaybettiği İsviçre kayak merkezi Crans-Montana'daki Constellation barının sahibi Jessica Moretti'nin, yangın sırasında kasa dolusu parayla mekandan ayrılırken görüntülendiği iddia ediliyor.

Olay sırasında sergilediği davranışlar nedeniyle suçlanan işletme sahibi, adam öldürme suçundan şüpheleniliyor.

Yangının nedeni, tavana yakın yerlerde kullanılan piroteknik malzemelerle ilgilidir.

Moretti'nin yardım çağrılarını görmezden geldiği ve müşteriler alevlerden kaçmaya çalışırken kasiyerlik işine devam ettiği söyleniyor. Fransız kadın, 119 yaralıya kasten adam öldürme ve ağır bedensel zarar verme şüphesiyle soruşturma altında; yaralılardan bazılarının yaşam mücadelesi devam ediyor.

Araştırmacılar, yangının, çalışanların tavana çok yakın tuttuğu şampanya şişelerindeki sprinklerlerden kaynaklandığına inanıyor.

Moretti'nin kendisi de elinden yanık almıştı ve Fransız günlük gazetesi "Publik", bu yaralanmanın iddiaya göre yazar kasayı çıkarmaya çalışırken meydana gelip gelmediği sorusunu gündeme getirdi. Kaybolduğu sırada, onlarca insan çaresizce çıkış yolu arıyor ve ilk yardım istiyordu.

Eski çalışanlar, güvenlik standartlarının felaket düzeyde olduğunu iddia ediyor. Yangın söndürücülerin kilitli olduğu ve acil çıkış kapısının sık sık kilitli tutulduğu bildiriliyor.

Yangında yedi farklı ülkeden 40 kişi hayatını kaybetti; bunların arasında 14 ile 18 yaşları arasında 26 çocuk da bulunuyordu .

Moretti ailesi ortak bir açıklamada, "yıkılmış ve kederden bunalmış durumda olduklarını", sorumluluktan kaçmayacaklarını ve soruşturmayla tam işbirliği yapacaklarını belirtti . "Constellation'da o gece yaşanan trajediyi kelimelerle anlatmak mümkün değil" dediler.

Jessica ve Jacques Moretti

Yangında hayatını kaybedenlerin veya yaralananların aileleri suç duyurusunda bulundu.

İsviçre'nin Crans-Montana kayak merkezindeki bir barda yılbaşı gecesi çıkan yangında ölen veya yaralanan kişilerin aileleri, mağdur grubunu temsil eden bir avukatın açıklamasına göre, İsviçre savcılığına suç duyurusunda bulundu.

- Aileler başvuruda bulundu ve savcı sıfatıyla davaya katıldı. Bu talepler (savcılık tarafından) kabul edildi - avukat Romain Jordan Reuters'e doğruladı.

Raporun kime karşı hazırlandığını belirtmedi, sadece "istisnasız tüm sorumlulara karşı" yöneltildiğini söyledi.

Barda beş yıldır hiçbir güvenlik denetimi yapılmadı.

Crans-Montana Belediye Başkanı Nicolas Feraud salı günü yaptığı açıklamada, yılbaşı gecesi çıkan ve 40 kişinin ölümüne neden olan yangının yaşandığı Constellation barının beş yıldır hiçbir güvenlik kontrolünden veya denetiminden geçmediğini söyledi .

- 2020 ile 2025 yılları arasında periyodik denetimler yapılmadı. Bundan dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Bunun neden yapılmadığına dair bir cevabım yok, dedi basın toplantısında ve bundan böyle kapalı alanlarda sprinkler kullanımının yasak olduğunu ekledi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dünya
