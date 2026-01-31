Mazlum Abdi Suriye kararını açıkladı! Trump telefon açmış Fransa garantör olacakmış

SDG lideri Mazlum Abdi, Şam yönetimi ile varılan yeni mutabakata ilişkin açıklamalarda bulundu. Ronahi TV’ye konuşan Abdi, uygulamanın pazartesi günü başlayacağını belirtti. Anlaşmaya göre Şam’dan Kuzeydoğu Suriye’ye bir heyet gönderilecek, ancak bu heyet güvenlik değil idari işler için bölgede bulunacak.

Abdi’ye göre, Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı sınırlı sayıdaki iç güvenlik birimi, Haseke ve Kamışlı’ya entegrasyon süreci başlatmak üzere gelecek ve işlemler tamamlandıktan sonra kentlerden ayrılacak.

ABDİ KARARINI AÇIKLADI

Abdi, Kürt bölgelerinde mevcut idari yapıların korunacağını ve yönetimin bölge halkı tarafından sürdürüleceğini vurguladı. “Heseke valisini Kürt halkı belirleyecek” diyen Abdi, hiçbir devlet kademesinde görev almayacağını da yineledi.

Pazartesi günü (1 Şubat) başlayacak yeni düzenlemeyle Suriye ordusu Kobani ve Cizre’den bir kademe geri çekilecek. Aynı şekilde SDG güçleri de şehir merkezlerinden ayrılacak. Abdi, “Suriye ordusu Kürt bölgelerine girmeyecek; ne Cizre bölgesine ne de Kobani’ye” ifadesini kullandı.

SDG birliklerinin ise tümen ve tugaylar hâlinde Suriye Savunma Bakanlığı'na bağlı biçimde bulundukları bölgeleri korumaya devam edeceğini söyledi.

Son dakika | Suriye'de SDG ile yeni bir mutabakata varıldı!

O İKİ YERDE ANLAŞMA KAPSAMINDA

T24'te yer alan habere göre; Abdi, anlaşmanın sadece Kuzeydoğu Suriye’yi değil, Suriye hükûmetinin kontrolündeki Afrin ve Resulayn’ı da kapsadığını açıkladı. Bu bölgeler için “Kürt bölgeleridir” diyen Abdi, dönüşlerin zamanla gerçekleşeceğini söyledi.

TRUMP TELEFON AÇMIŞ, MACRON GARANTÖR OLACAKMIŞ

Abdi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ahmed Şara’yı bizzat aradığını, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ise kendisiyle görüşerek siyasi garantör olacağını söylediğini aktardı. Ayrıca anlaşma öncesi Şam’da Ahmed Şara ile uzun bir görüşme gerçekleştirdiklerini, ardından yapılan bir telefon görüşmesiyle mutabakata varıldığını ifade etti.

Mazlum Abdi, “Devlet kurumlarında yer almam çok istendi ama arkadaşlarımı önerdim. Ben halkımızın içinde, yanında olacağım” dedi. SDG ile Suriye geçici yönetimi arasında tüm esirlerin serbest bırakılması için karşılıklı çalışmalar başlatıldığını da duyurdu.