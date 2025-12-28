Kanada'dan Ukrayna'ya 1.8 milyar dolarlık yardım

Kanada Başbakanı Mark Carney, ülkesinin savaştaki Ukrayna'ya yeniden inşa çabaları kapsamında 2.5 milyar Kanada Doları (1.8 milyar ABD Doları) değerinde ek destekte bulunacaklarını duyurdu.

UKRAYNA'YA 1.8 MİLYON DOLARLIK DESTEĞİ AÇIKLADI

Başbakan Carney, Kanada'nın Nova Scotia eyaletindeki Halifax Stanfield Uluslararası Havalimanı'na gelen Ukrayna Lideri Volodimir Zelenski ile gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kanada'nın Ukrayna'ya 2,5 milyar Kanada doları (1,8 milyar ABD doları) değerinde ek ekonomik yardım yapacağını belirten Carney, bu destekle ülkenin yeniden inşası için Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası ve diğer kurumlardan finansman sağlanmasına katkıda bulunulacağını aktardı.

Kanada Başbakanı Mark Carney - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski

Rusya'nın dün gece saatlerinden itibaren Ukrayna'yı hedef alan hava saldırılarının "barbarlık" olduğunu söyleyen Carney, "bu zorlu süreçte Ukrayna'nın yanında durmanın önemli olduğunu" ifade etti.

Adil ve kalıcı barışı elde etmek için şartların mevcut olduğunu dile getiren Carney, bunun için Rusya'nın da "istekli" olması gerektiğini kaydetti.

ZELENSKI'DEN KANADA'YA TEŞEKKÜR

Zelenski de Kanada'ya desteklerinden dolayı teşekkür ederek, Rusya'nın ülkesinin barış çabalarına saldırılarla karşılık verdiğini belirtti.

Son dönemde diplomatik açıdan yol kat edildiğini söyleyen Zelenski, Rusya'ya baskı uygulanmasını ve Ukrayna'nın desteklenmesini istedi.

Kanada ve Ukrayna liderleri dün de telefonda görüşmüş, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmeye yönelik bir süredir devam eden barış görüşmelerini ele almıştı.

Zelenskiy'nin yarın ABD'nin Florida eyaletinde ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna'da barış planını görüşmesi bekleniyor.