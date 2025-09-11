Japonya Filistin için seferber oldu

Japonya Filistin için seferber oldu
Yayınlanma:
Japonya'da çok sayıda milletvekili, hükümetin Filistin Devleti'ni tanıması talebiylebir mektup imzaladı. Filistin'in devlet olarak tanınması talebi içeren mektup Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi'ye sunuldu.

Japonya'da 206 milletvekilinin, hükümetin Filistin Devleti'ni tanıması talebiyle imzaladığı mektup, Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi'ye sunuldu.

Kyodo ajansının haberine göre, aralarında ana muhalefetteki Anayasal Demokrat Partiden (CDP) Abe Tomoko'nun da bulunduğu 3 milletvekili, Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi'ye 206 milletvekilinin imzaladığı mektubu sundu.

CDP'nin yanı sıra iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) gibi çeşitli parti üyelerinden oluşan grup, mektupla hükümetten Filistin Devleti'ni tanımasını talep etti.

"GÖZ ARDI EDİLEMEZ"

CDP üyesi Abe, Dışişleri Bakanı İvaya ile görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada, "İsrail'in ateşkesi kabul etme niyeti yok ve çocukların aç kalması göz ardı edilemez" dedi.

İvaya da "Bu kadar çok imza toplandığı için bu konuyu ciddiye alıyorum." dedi.

Japonya'da Temsilciler ve Danışma Meclisi şeklinde ayrılan ulusal parlamentoda (Kokkai) halihazırda toplam 713 milletvekili görev yapıyor.

Fransa, İngiltere, Kanada ve Avustralya gibi bazı ülkeler, bu ayki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Filistin Devleti'ni resmen tanıma planlarını açıkladığı ifade edilmişti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

