İsrail şimdi de Alman gazetecilere saldırdı

Yayınlanma:
Alman kamu yayıncısı DW, Batı Şeria’da görev yapan muhabir ve kameramanının İsrail askerlerinin saldırısına uğradığını duyurdu.

Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle (DW), İsrail ordusunun Batı Şeria’da görev yapan muhabirlerine saldırdığını açıkladı.

DW’nin bildirdiğine göre, Ramallah’ta çekim yapan ekip, İsrail askerleri tarafından silahlarla tehdit edildi ve doğrudan biber gazına maruz bırakıldı.

Olay sırasında gazeteciler basın yelekleriyle açık şekilde tanınır durumdaydı. Buna rağmen çalışanlar gazdan etkilendi ancak yaralanmadı. Gazdan etkilenen gazetecilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

HABER HAZIRLIYORLARDI

Ekip, bölgede gazetecilerin karşılaştığı riskleri belgelemek için bir haber hazırlıyordu. Askerlerin, o sırada Ramallah şehir merkezinde döviz bürolarına yönelik “Hamas’a fon aktarımı” gerekçesiyle operasyon yürüttüğü belirtildi. Operasyonda, İsrail askerleriyle bölge halkı arasında çatışmalar çıktığı, gerçek mermi ve gaz kullanıldığı, 30 kişinin yaralandığı açıklandı.

"GAZETECİLER TEHDİT EDİLEMEZ"

DW, daha önce de Temmuz ayında iki çalışanının Batı Şeria’da İsrailli yerleşimciler tarafından taşlı saldırıya uğradığını hatırlattı. DW Genel Müdürü Peter Limbourg, “Ne ordu ne de radikal yerleşimciler gazetecileri tehdit edemez. Saldırılar kesinlikle kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

