İran'daki protestolarda yaşamını yitirenlerin sayısı 5 bin 848'e yükseldi

İran’da devam eden protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 848’e ulaştığı bildirildi. ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ülke genelinde süren gösteriler sırasında 41 bin 283 kişinin de gözaltına alındığını açıkladı.

İran'daki olaylarda ölenlerin sayısı 5 bin 459'a yükseldi

31 EYALETTE EYLEM

HRANA’nın paylaştığı verilere göre protestolar, İran’ın 31 eyaletinde 194 farklı kente yayıldı. Başlangıçta ekonomik sıkıntılara karşı ortaya çıkan eylemler, zamanla yönetim karşıtı gösterilere dönüştü. Tahran’daki Kapalı Çarşı esnafının greve gitmesiyle ivme kazanan protestolar, kısa sürede ülke çapında etkili oldu.

Son bir yılda İran riyalinin ciddi değer kaybı yaşaması ve enflasyonun yüzde 40 seviyelerine yaklaşması, halkın yaşam koşullarını daha da zorlaştırdı. Uluslararası yaptırımların yanı sıra kötü yönetim ve yolsuzluk iddiaları, ekonomik krizin derinleşmesinde etkili oldu.

8 Ocak’ta başkent Tahran’da protestoların şiddetlenmesi üzerine hükümetin, güvenlik gerekçesiyle ülke genelinde internet erişimine kısıtlamalar uyguladığı ifade edildi.