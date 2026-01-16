İktidar hasretiyle Nobel'ini Trump'a verdi: Destek yerine hediye çantası aldı

Venezuela muhalefetinin önde gelen isimlerinden María Corina Machado, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da bir araya geldi. Machado, sembolik bir hamleyle Nobel Barış Ödülü madalyasını Trump’a takdim etse de, görüşme sonunda beklediği net siyasi desteği alamadı.

NOBEL MADALYASI JESTİ VE TRUMP’IN TEPKİSİ

Geçtiğimiz yıl kazandığı Nobel Barış Ödülü madalyasını Trump’a sunan Machado, bu jestiyle Maduro sonrası dönemde ABD’nin tam desteğini almayı amaçladı. Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Maria, yaptığım çalışmalar için Nobel Barış Ödülü’nü bana takdim etti. Karşılıklı saygının güzel bir göstergesi" ifadelerini kullandı. Ancak Oslo merkezli Nobel Barış Merkezi, madalyanın el değiştirebileceğini fakat "Nobel Barış Ödülü sahibi" unvanının devredilemez olduğunu hatırlatan bir açıklama yayımladı.

Beyaz Saray tarafından paylaşılan fotoğraf

BEYAZ SARAY’IN TUTUMU

Trump yönetiminin, Nicolás Maduro’nun devrilmesinin ardından eski yardımcısı Delcy Rodríguez’i geçici devlet başkanı olarak desteklemesi, muhalefet kanadında derin çatlaklara yol açmıştı. Machado görüşmeyi "tarihi" olarak nitelendirse de Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump’ın "Machado’nun ülkeyi yönetmek için yeterli desteğe sahip olmadığı" yönündeki görüşünü koruduğunu belirtti.

Trump'ın Nobel hayali suya düştü: Komiteden 'devir' açıklaması geldi!

GÖRÜŞMEDEN KALAN TARTIŞMALI KARELER

Venezuela muhalefet lideri María Corina Machado ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmenin ardından, siyasi sonuçların belirsizliği kadar iki detay kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Machado’nun Beyaz Saray’dan ayrılırken elinde Trump markalı bir hediye çantası taşıması, ziyaretin somut bir siyasi kazanımdan ziyade sembolik düzeyde kaldığı yönündeki eleştirileri güçlendirdi. Öte yandan, paylaşılan fotoğraflarda Trump’ın, Machado tarafından sunulan Nobel madalyasının da içinde yer aldığı bir şükran plaketini tuttuğu görüldü. Plaketin üzerinde, "Özgür bir Venezuela’yı güvence altına almak için Başkan Trump’ın kararlı eylemlerini takdir eden" ifadelerinin yer alması dikkat çekti.

María Corina Machado, Beyaz Saray önünde Trump'ın imzası bulunan hediye çantasıyla

VENEZUELA MUHALEFETİNDE "LİDERLİK" KRİZİ

Machado, 2024 seçimlerinin galibinin Edmundo González olduğunu savunmaya devam ederken, Washington’ın Rodríguez ile çalışma tercihi Maduro karşıtı cephede tepkiyle karşılanıyor. Machado’nun Nobel madalyalı diplomatik hamlesine rağmen, Trump yönetiminin Venezuela’nın geleceği için Machado yerine mevcut geçici yönetimi tercih etmesi, muhalefetin uluslararası arenadaki konumunu belirsizleştiriyor.