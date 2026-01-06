Hyundai fabrikalarında artık robotlar çalışacak

Hyundai Motor Group, büyük şirketlerin yeni teknolojiyi kullanmak için yarıştığı bir dönemde, 2028’den itibaren fabrikalarında insan benzeri robotları kullanmaya başlayacağını açıkladı.

Güney Koreli şirket, Boston Dynamics tarafından geliştirilen insansı robot Atlas’ı pazartesi günü ABD’nin Las Vegas kentinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES) tanıttı.

2025'TE GÖÇMENLİK BASKINIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Hyundai, Atlas’ı ABD’nin Georgia eyaletindeki bir tesis de dahil olmak üzere küresel üretim ağında kullanmayı planladığını bildirdi. Söz konusu tesis, 2025 yılında geniş çaplı bir göçmenlik baskınıyla gündeme gelmişti.

Amazon, Tesla ve Çinli otomotiv devi BYD de faaliyetlerinde insansı robotlardan yararlanacağını açıklayan şirketler arasında yer alıyor.

Hyundai, Atlas robotlarının zamanla daha fazla görevi üstleneceğini belirtti. Şirket, robot köpeği Spot ile tanınan teknoloji firması Boston Dynamics’in çoğunluk hissesine sahip bulunuyor.

Genel endüstriyel kullanım için tasarlanan Atlas’ın, insanlarla birlikte çalışacak ve makineleri otonom şekilde yönetebilecek biçimde geliştirildiği ifade edildi.

İLK AŞAMADA KAÇ ROBOTUN DEVREYE ALINACAĞI AÇIKLANMADI

Hyundai, robotların insan çalışanlar üzerindeki fiziksel yükü azaltacağını, potansiyel olarak tehlikeli görevleri üstleneceğini ve teknolojinin daha yaygın kullanımının önünü açacağını kaydetti.

Şirket, ilk aşamada kaç robotun devreye alınacağına ve projenin maliyetine ilişkin bilgi paylaşmadı.

Reuters’ın aktardığına göre CES’te konuşan Hyundai Başkan Yardımcısı Jaehoon Chang, robotların insan çalışanların işlerini elinden alabileceğine dair endişeleri kabul etti. Ancak Chang, robotların eğitilmesi başta olmak üzere birçok alanda insan gücüne hala ihtiyaç duyulacağını söyledi.

Açıklama, Hyundai’nin 2025 yılında ABD’de üretimi artırmayı hedefleyen dönemin Başkanı Donald Trump’ın planlarını desteklemek amacıyla ülkede 20 milyar doların üzerinde yatırım yapacağını duyurmasının ardından geldi. Şirket, ABD’de otomobil üretimini genişletmeyi, otonom sürüş teknolojileri ve yapay zekaya yatırım yapmayı planladığını açıklamıştı.

Tesla da insansı robotu Optimus için büyük yatırımlar yapan şirketler arasında yer alıyor.

Hyundai’nin elektronik devi LG ile ortak işlettiği Georgia’daki batarya fabrikası, şirketin ABD’deki kilit tesislerinden biri konumunda bulunuyor.

Eylül 2025’te ABD’li göçmenlik yetkilileri fabrikaya baskın düzenlemiş, aralarında en az 300 Güney Kore vatandaşının da bulunduğu yüzlerce işçi gözaltına alınmıştı. İşçilerin ayaklarına kelepçe takıldığı görüntüler Güney Kore’de büyük tepki çekmişti.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile Hyundai CEO’su José Muñoz, baskının ABD’ye yönelik yabancı yatırımları caydırabileceği uyarısında bulunmuştu. Aynı ay içinde Washington ve Seul, gözaltına alınan işçilerin serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Trump, baskına karşı çıktığını ve uzmanların özel tesisleri kurması ile yerel işçileri eğitmesi için ülkeye getirilmesi gerektiği konusunda dünyayla bir “mutabakat” bulunduğunu söylemişti.

Muñoz ise kasım ayında Beyaz Saray’ın baskın nedeniyle kendisini bizzat arayarak özür dilediğini açıklamıştı.