Hamas için zaman daraldı: Gazze işgalinden saatler sonra açıklama geldi

Hamas için zaman daraldı: Gazze işgalinden saatler sonra açıklama geldi
Yayınlanma:
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Gazze işgalinden saatler sonra açıklama geldi... İsrail'in kara harekatına ilişkin konuşan ateşkesi işaret eden Bakan Marco Rubio, "Hamas için zaman daraldı" dedi.

İsrail'in Gazze'ye başlattığı kara harekatının ardından ABD'den gelecek açıklamalar merak konusu oldu. Daha önceki saldırılarda İsrail'in destekçisi konumunda bulunan Gazze'nin boşaltılarak yeniden inşasını ortaya atan ABD yönetiminden açıklama Dışişleri düzeyinden geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'den Katar'a hareket ederken gazetecilere konuştu.

"HAMAS İÇİN ZAMAN DARALDI"

İsrail'in Gazze kentine yönelik bombardımanını sürdürdüğünü belirterek, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını kabul etmesi için zamanın daraldığını söyledi.

İsrail'den Katar'a hareket ederken gazetecilere konuşan Rubio, "İsrailliler orada operasyonlara başladı. Bu nedenle bir anlaşmanın gerçekleşmesi için çok kısa bir zaman dilimi olduğunu düşünüyoruz. Artık aylarımız yok; muhtemelen sadece günlerimiz, belki de birkaç haftamız var." ifadelerini kullandı.

Gazze'ye kara harekatı haberlerinin ardından Hamas ise "Savaş suçlusu Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki tutsaklarının hayatlarından tamamen sorumludur. ABD yönetimi, Gazze Şeridi'ndeki vahşi imha savaşının tırmanmasından doğrudan sorumludur" açıklamasında bulundu.

Son dakika| İsrail Gazze'ye kara harekatı başlattı

GAZZE İŞGALİNDEN SAATLER SONRA AÇIKLAMA GELDİ

Rubio'nun açıklamaları, İsrail'in yoğun hava saldırıları altında sivillerin hayatını kaybettiği bir dönemde geldi.

İsrail'in "askeri operasyon" olarak nitelendirdiği saldırılar, Gazze'de insani krizi derinleştirirken, uluslararası toplumda da giderek artan tepkilere yol açıyor.

hamas-icin-zaman-daraldi-gazze-isgalinden-saatler-sonra-aciklama-geldi.jpg

Öte yandan Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, İsrail Ordusu Gazze şehrine yönelik yeni bir kara saldırısı başlattı.

İsrailli kaynaklara dayandırılan haberde, tankların şehre girmeye başladığı bildirildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Erdoğan'a bir kötü haber de iktidara yakın şirketten! Oyları günden güne eriyor: İşte anket sonuçları
Herkes 16'yı bekliyordu ancak 17 tanıtılacak: Karşınızda Xiaomi 17
Xiaomi'den iPhone'a yetişme hamlesi
16 gelmeden Xiaomi 17 tanıtıldı
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Dünya
Gizli mezarlarda 22 ceset bulundu
Gizli mezarlarda 22 ceset bulundu
Son dakika| İsrail Gazze'ye kara harekatı başlattı
Son dakika| İsrail Gazze'ye kara harekatı başlattı