Hamas için zaman daraldı: Gazze işgalinden saatler sonra açıklama geldi

İsrail'in Gazze'ye başlattığı kara harekatının ardından ABD'den gelecek açıklamalar merak konusu oldu. Daha önceki saldırılarda İsrail'in destekçisi konumunda bulunan Gazze'nin boşaltılarak yeniden inşasını ortaya atan ABD yönetiminden açıklama Dışişleri düzeyinden geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'den Katar'a hareket ederken gazetecilere konuştu.

"HAMAS İÇİN ZAMAN DARALDI"

İsrail'in Gazze kentine yönelik bombardımanını sürdürdüğünü belirterek, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını kabul etmesi için zamanın daraldığını söyledi.

İsrail'den Katar'a hareket ederken gazetecilere konuşan Rubio, "İsrailliler orada operasyonlara başladı. Bu nedenle bir anlaşmanın gerçekleşmesi için çok kısa bir zaman dilimi olduğunu düşünüyoruz. Artık aylarımız yok; muhtemelen sadece günlerimiz, belki de birkaç haftamız var." ifadelerini kullandı.

Gazze'ye kara harekatı haberlerinin ardından Hamas ise "Savaş suçlusu Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki tutsaklarının hayatlarından tamamen sorumludur. ABD yönetimi, Gazze Şeridi'ndeki vahşi imha savaşının tırmanmasından doğrudan sorumludur" açıklamasında bulundu.

GAZZE İŞGALİNDEN SAATLER SONRA AÇIKLAMA GELDİ

Rubio'nun açıklamaları, İsrail'in yoğun hava saldırıları altında sivillerin hayatını kaybettiği bir dönemde geldi.

İsrail'in "askeri operasyon" olarak nitelendirdiği saldırılar, Gazze'de insani krizi derinleştirirken, uluslararası toplumda da giderek artan tepkilere yol açıyor.

Öte yandan Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, İsrail Ordusu Gazze şehrine yönelik yeni bir kara saldırısı başlattı.

İsrailli kaynaklara dayandırılan haberde, tankların şehre girmeye başladığı bildirildi.