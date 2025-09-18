Haaretz gazetesine konuşan İsrail askeri: “Saymayı bıraktım kaç kişiyi öldürdüğümü bilmiyorum"

Haaretz gazetesi, "Ahlaki yaralanma ve zihinsel zorlanma İsrail askerlerini yıkıyor" başlığıyla sunduğu haberinde çok sayıda askerin ordudan ayrılmak istediğini bildirdi.

Gazze'de 2 yıla yakın süredir devam eden saldırılar nedeniyle çok sayıda askerin çatışma bölgelerinde uzun süre kalmaları nedeniyle zihinsel olarak bitkinlik yaşadığı belirtiliyor.

Bazı askerlerin ise Gazze'deki keyfi öldürmelere "artık dayanmadığı" ifade ediliyor. Gazeteye konuşan ve adı açıklanmayan kaynaklar, binlerce askerin Gazze'ye dönmemek için geri görevlere geçtiği ya da ordudan ayrıldığı ifade ediliyor.

Haberde, Gazze'deki soykırıma katılan askerlerin Filistinli sivilleri nasıl katlettiklerine dair bazı itiraflara da yer verildi. İsrail askerlerinin itirafları, Gazze'de çocuklar dahil Filistinli sivillerin nasıl katledildiğini gözler önüne seriyor.

Nahal Tugayında görev yapan ve kimliğini gizlemek için Yoni takma adını kullanan İsrail askeri, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesinde 2 Filistinli çocuğu öldürdüklerini itiraf ediyor.

Filistinlilere ait yapıları yıkan iş makinalarını korumakla görevli olduğu söylenen Yoni, Beyt Lahiya'daki yıkım sırasında askerlerden birinin "terörist var" diye bağırdığını ve bunun üzerine etrafa ağır silahlarla rastgele ateş açtıklarını belirtiyor.

- "YÜZLERİ GÖZÜMÜN ÖNÜNDE CANLANIYOR"

Yoni, bu saldırıda 2 Filistinli çocuğu öldürdükleri belirterek şunları söylüyor:

"Çılgına dönüşmüştük ve makineli tüfekle ateş etmeye başladım, yüzlerce mermi attım. İleri baktığımızda orada (terörist olmadığını) ve hata olduğunu anladık. Belki 8-10 yaşlarında 2 çocuğunun cesedini gördüm. Her yerde kan vardı, çok sayıda mermi izi. Her şeyin benim yüzümden olduğunu, bunu benim yaptığımı biliyordum. Kusmak istiyordum. Birkaç dakika sonra bölük komutanı geldi ve sanki insan değilmiş gibi soğuk bir şekilde, 'Bir imha bölgesine girdiler, bu onların suçu, savaş böyle bir şey' dedi."

Bu saldırıdan sonra Yoni, askeri psikologla görüştükten sonra muharebe görevinden geri destek veren bir birime geçmiş.

Filistinli 2 çocuğu öldürdükleri anı unutamadığını söyleyen Yoni, "O olaya dair anılarım canlanıyor. (Öldürdükleri 2 Filistinli çocuğun) Yüzleri gözümün önünde canlanıyor ve onları asla unutabileceğimi sanmıyorum." diyor.

- "SAYMAYI BIRAKTIM, KAÇ KİŞİYİ ÖLDÜRDÜĞÜMÜ BİLMİYORUM"

Yine Nahal Tugayı'ndan Benny takma adını kullanan bir keskin nişancı ise kıtlıkla mücadele eden Filistinlileri yardım almaya çalışırken nasıl katlettiklerini anlatıyor.

Gazze'nin kuzeyine gönderilen yardım tırlarını "korumakla görevli" olduğunu söyleyen Benny, İsrail askerlerince belirlenen çizgiyi geçmeleri halinde yardım almak için mücadele eden Filistinlilere ateş açma izinlerinin olduğunu belirtiyor.

Açlıkla mücadele eden ve yardım almak için ölümü göze alan Filistinlilerin keskin nişancılar tarafından nasıl öldürüldüğünü Benny şöyle anlatıyor:

"(Yarım tırlarını bekleyen Filistinlilerin) Aştıkları takdirde onları vurma iznimin olduğu bir çizgi var. Kedi fare oyunu gibi. Her seferinde farklı bir yönden gelmeye çalışıyorlar ve ben keskin nişancı tüfeğiyle oradayım, komutanlar bana 'Onu vurun, onu vurun' diye bağırıyor. Her gün 50-60 mermi atıyorum, artık öldürdüklerimi saymıyorum. Kaç kişiyi öldürdüğümü bilmiyorum, çok sayıda. Çocuklar."

Çoğu kez ateş etmek istemediğini ancak komutanlarının kendilerine baskı yaptığını söyleyen Benny, "Tabur komutanı telsizden, 'Neden onları indirmiyorsunuz? Bize doğru geliyorlar. Bu tehlikeli. diye bağırırdı. Komutanlar, çocukların ölmesini umursamıyor, ruhuma ne yaptığını da umursamıyorlar. Onlar için ben sadece bir aracım." diyor.

- "ÖLDÜRDÜĞÜM HERKESİ TEKRAR GÖRÜYORUM"

Filistinlileri öldürdükten birkaç gün sonra psikolojik etkiler hissettiğini ve bunun zamanla daha da yoğunlaştığını kaydeden Benny, şunları söylüyor:

"Beni öldürüyor, hayatımı mahvediyor. Tüm bu ölüm düşünceleri aklımdan çıkmıyor. Kötü bir koku alıyorum ve zihnim bunu hemen ceset kokusu olarak yorumluyor. Üç kez dört yaşında bir çocuk gibi altıma işedim. Bir keresinde kendi ailemi öldürdüğümü bile rüyamda gördüm. Gecede beş altı kez uyanıyorum. Öldürdüğüm herkesi tekrar görüyorum. Anlamalısınız ki, bir keskin nişancı pilot gibi değildir; kurbanlarını dürbünle görür. Bu korkunç, açıklaması imkansız."

Benny, İsrail ordusundan ayrılmak için girişimlere başladığını belirterek, "Orada bir dakika bile kalamam, bunu (Gazze'deki saldırılar) arkadaşlarımı ve ailemi koruduğumu düşündüğüm için yaptım ama bu bir hataydı. Subaylara inanmıyorum, hükümete inanmıyorum. Tek istediğim ordudan ayrılıp hayatıma başlamak." ifadelerini kullandı.