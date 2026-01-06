Fransa-Suriye arasında dikkat çeken temas: Fransız şirketlerin yeni hamlesi Paris'te belli oldu

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Fransa’nın başkenti Paris’te Fransız mevkidaşı Jean-Noel Barrot ile bir görüşme gerçekleştirdi.

İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısının ardından Fransa'dan ilk açıklama!

Fransa'dan Suriye için iptal kararı

STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede iki taraf, ortak ilgi alanlarına giren konuları ele alırken, ülkeler arasındaki stratejik iş birliğini güçlendirme yollarını da değerlendirdi.

'FRANSIZ ŞİRKETLERİ SURİYE'DE YENİDEN FAALİYETE GEÇMEYE HAZIRLANIYOR'

Toplantıda ayrıca Fransız şirketlerinin Suriye’de yeniden faaliyet göstermesi konusundaki hazırlıklar masaya yatırıldı. Barrot’un, Fransa’nın Suriye’nin kalkınma, yeniden inşa ve ekonomik toparlanma süreçlerini destekleme ile her alanda iş birliğini artırma konusundaki kararlılığını dile getirdiği ifade edildi.