Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?

Dünya pasaportlarını vizesiz erişim sağlanan ülke sayısına göre sıralayan Henley Pasaport Endeksi'nin 2026 verileri yayımlandı.

2026 verileri en güçlü ve en zayıf pasaportlar arasındaki farkın tarihi zirvesine ulaştığını gösterdi.

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

2026 endeksinde dünyanın en güçlü pasaportuna sahip ülke yine Singapur oldu. 2003'ten beri zirvede yer alan Singapur pasaportu, sahiplerine 192 ülkeye vizesiz seyahat imkanı sunarak dünyanın en güçlüsü olmayı sürdürdü. Endeksin 2026 verilerinde ise Türkiye 113 ülke ile 46. sırada yer aldı.

Listenin en sonunda ise 24 ülkeye vizesiz giriş sağlayan Afganistan pasaportu yer aldı.

Böylece en güçlü ve en zayıf iki ülke arasındaki fark 168 ülkeye ulaştı. 20 yıl önce bu fark 118 ülke olarak kaydedilmişti.

Henley & Partners Başkanı ve endeksin yaratıcısı Dr. Christian H. Kaelin, son 20 yılda küresel hareketliliğin arttığını ancak bunun adil dağılmadığını belirtti. Kaelin, pasaport gücünün fırsatlara erişim, güvenlik ve ekonomik katılım açısından belirleyici hale geldiğini vurguladı.

ASYA ÜLKELERİ ZİRVEDE, AVRUPA ÜLKELERİ AĞIRLIKTA

2026 sıralamasında, ilk sıralarda Avrupa ülkelerinin ağırlığı dikkat çekerken zirvede Asya ülkeleri yer alıyor.

Singapur 192 ülke ile ilk sırada yer alırken Japonya ve Güney Kore, 188 vizesiz destinasyonla ikinci sırayı paylaşıyor.

Danimarka, Lüksemburg, İspanya, İsveç ve İsviçre ise 186 ülkeye vizesiz erişimle üçüncü sırada yer alıyor.

Avusturya, Belçika, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Hollanda ve Norveç ise 185 destinasyonla 4. sırada yer alıyor.

5. basamakta 184 destinasyonla Macaristan, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yer alıyor.

6. sırada 183 destinasyonla Hırvatistan, Çekya, Estonya, Malta, Yeni Zelanda, Polonya yer alıyor.

7. sırada ise Avustralya, Letonya, Lihtenştayn, Birleşik Krallık bulunuyor.

8. sırada 181 ülke ile Kanada, İzlanda, Litvanya yer alırken 9. sırada ise 180 ülke ile Malezya yer aldı.

ABD KISA SÜRELİ DÜŞÜŞÜN ARDINDAN YENİDEN İLK 10'A GİRDİ

ABD, kısa süreli düşüşün ardından 2026'da yeniden ilk 10'a girdi.

Ancak hem ABD hem de Birleşik Krallık uzun vadede ciddi gerileme yaşadı. 2014’te birlikte birinci sırada olan iki ülke, son bir yılda vizesiz erişimde en sert düşüşleri kaydetti.

ABD son 20 yılda 6 sıra gerileyerek 10’unculuğa düşerken, Birleşik Krallık 2006’daki 3’üncülükten 2026’da 7’nci sıraya indi.

EN BÜYÜK YÜKSELİŞ BAE'DE GÖRÜLDÜ

Son 20 yılda en büyük sıçramayı ise Birleşik Arap Emirlikleri yaptı.

BAE, 2006’dan bu yana 149 yeni vizesiz destinasyon ekleyerek 57 sıra yükseldi ve 2026’da 184 ülkeye vizesiz erişimle 5’inci sıraya yerleşti.

Son 10 yılda en hızlı yükselen ülke Kosova olurken, Çin de dikkat çekici bir performans sergileyerek 10 yılda 28 sıra yükseldi ve vatandaşlarına 141 ülkeye vizesiz seyahat imkânı sağladı.

