Dubai'de bir sokak baştan sona altınla kaplanacak
Yayınlanma:
Güncelleme:
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Dubai kentinin dünyanın önde gelen altın ve mücevher ticareti merkezi konumunu güçlendirmeyi hedefleyen proje kapsamında dünyada türünün ilk örneği olacak "Altın Sokağı"nı inşa edeceğini duyurdu.

Dubai Hükümeti Medya Ofisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından konuyla ilgili görsellerin yer aldığı bir açıklama paylaştı.

Açıklamada, "Ithra Dubai" isimli şirketin Dubai kentinin dünyanın önde gelen altın ve mücevher ticaret merkezi konumunu güçlendirmek amacıyla özel olarak geliştirdiği bir destinasyon olan "Dubai Altın Bölgesi"ni resmen tanıttığı belirtildi.

Birleşik bir ekosistem olarak geliştirilen "Dubai Altın Bölgesi"nde binden fazla perakendecinin yer alacağına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dubai Altın Bölgesi, perakende takının yanı sıra külçe altın, toptan ticaret ve yatırımı kapsayan tüm altın ve mücevher değer zincirini tek bir yerde bir araya getiriyor."

DUBAİ ALTIN BÖLGESİ’NE “ALTIN SOKAĞI” GELİYOR

Açıklamada, Dubai Altın Bölgesi'nde ayrıca dünyada türünün ilk örneği olan "Altın Sokağı"nın da yer alacağına dikkat çekildi.

BAE merkezli El-Beyan gazetesinde yer alan haberde de ülkenin 2024-2025 yıllarındaki dönemde 53,41 milyar dolar değerinde altın ihraç ettiği bilgisine yer verildi.

Haberde, "altın ticaretinde dünyada ikinci sırada yer alan" BAE'nin ana ticaret ortaklarının ise İsviçre, İngiltere, Hindistan, Hong Kong ve Türkiye olduğuna işaret edildi.

Kaynak:AA

