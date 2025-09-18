BM'de kritik istifa

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, 2019'dan bu yana sürdürdüğü görevinden 'kişisel sebepler' nedeniyle istifa edeceğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, 6 yılı aşkın süredir devam ettiği görevini yakında bırakacağını belirtti.

Pedersen, BM Güvenlik Konseyi'ne BM Genel Sekreter Antonio Guterres'in istifasını kabul ettiğini bildirerek, "Uzun bir hizmet döneminin ardından kişisel nedenlerle görevimden ayrılmak niyetindeydim. Suriye'deki deneyimlerim, bazen şafak sökmeden önce en karanlık saatlerin yaşandığı gerçeğini doğruladı. Uzun süre boyunca ilerleme kesinlikle imkansız görünüyordu, ta ki birdenbire gerçekleşene kadar. Suriye halkı kadar derin acılar çeken, bu kadar direnç ve kararlılık gösteren çok az halk vardır. Bugün Suriye ve halkı yeni bir şafağa kavuştu ve bizler bunun parlak bir gün olmasını sağlamalıyız. Onlar bunu çok hak ediyorlar" ifadelerini kullandı.

