Belediye başkanı dahil çok sayıda kişi gözaltında

İsrail'in Filistin'e yönelik operasyonları sürüyor. Çok sayıda şehirden baskın ve gözaltı haberleri gelmeye devam ederken görgü tanıkları ve belediyeden edinilen bilgilere göre 4 kente yeni operasyonlar düzenledi.

Nablus, Kalkilya, Ramallah ve El Halil kentlerine düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alınırken yerel yönetimler de operasyon kapsamına alındı.

BELEDİYE BAŞKANI DAHİL ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINDA

İsrail ordusu, El Halil Belediye Başkanı Teysir Ebu Suneyne’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda Filistinliyi işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli kentlerinde düzenlediği geniş çaplı operasyonlarla gözaltına aldı.

Görgü tanıklarından aldığı bilgilere göre, İsrail askerleri Nablus, Kalkilya, Ramallah ve El Halil kentlerine baskınlar düzenledi.

Tanıklara göre, Nablus’un Kefr Kalil, Tell, Asira eş-Şamaliye ve Kusra beldelerinde 13 Filistinli gözaltına alındı. Baskın sırasında Kefr Kalil’de bir Filistinlinin ağır şekilde darp dildiği, vücudunda morluklar oluştuğu ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun Kalkiliya’da 2, Ramallah’ta ise 3 kişiyi gözaltına aldığını aktardı.

El Halil Belediyesinden yapılan açıklamada, "İsrail işgal güçleri, Belediye Başkanı Teysir Ebu Suneyne’yi şafak vakti evine baskın düzenleyerek gözaltına aldı. Baskın sırasında evdeki eşyalar tahrip edilerek maddi hasara yol açıldı." ifadelerine yer verildi.

EL HALİL'DE EMİRLİK KURULMASINI REDDETMİŞTİ

Belediye meclisi, yaptığı açıklamada, "Bu vahşi saldırı yalnızca belediye başkanını değil, aynı zamanda El Halil halkının ve seçilmiş kurumlarının iradesini hedef almaktadır. Bu, demokratik sürece ve halkımızın kendi işlerini özgür ve onurlu bir şekilde yönetme hakkına açık bir saldırıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Belediye, Ebu Suneyne’nin güvenliğinden İsrail güçlerini sorumlu tutarak, uluslararası kuruluşlara "hukuki ve ahlaki sorumluluklarını üstlenme, belediye başkanının derhal serbest bırakılması için baskı yapma ve ihlallere son verilmesi" çağrısında bulundu.

Ebu Suneyne’nin gözaltına alınması, İsrail’de El Halil’in Batı Şeria’dan ayrılarak ayrı bir "emirlik" kurulması yönündeki tartışmaların yoğunlaştığı bir döneme denk geldi. Filistin Yönetimi, aşiretler ve yerel kurumlar bu öneriyi reddediyor.

NETANYAHU EMİRLİKLERİ GÜNDEME GETİRMİŞTİ

İsrail'in Kanal 24 televizyonunun haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun bu planı gündeme getirmesi, birçok Batılı ülkenin (Fransa ve İngiltere dahil) Eylül ayında BM Genel Kurulu’nda Filistin Devleti’ni tanıma niyetine karşı bir hamle niteliği taşıyor.

İsrail, onlarca yıldır Filistin’i işgal ediyor, 1967 sınırlarına dayalı, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kabul etmeyi reddediyor.

Gazze’de yürütülen yıkıcı savaşla paralel olarak, İsrail ordusu ve yerleşimcilerin Batı Şeria’daki saldırıları da yoğunlaştı. Filistin verilerine göre, bu saldırılarda en az bin 16 Filistinli öldürüldü, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 18 bin 500’den fazlası gözaltına alındı.

ABD desteğiyle İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda ise çoğu kadın ve çocuk 63 bin 557 Filistinli yaşamını yitirdi, 160 bin 660 kişi yaralandı. 9 binden fazla kişi kayıp, yüz binlerce kişi yerinden edildi. Kıtlık nedeniyle 127’si çocuk olmak üzere 348 kişi hayatını kaybetti.