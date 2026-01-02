Angelina Jolie, Refah Sınır Kapısı’nda! "Yardımlar Filistinlilere derhal iletilmeli"

Angelina Jolie, Refah Sınır Kapısı’nda! "Yardımlar Filistinlilere derhal iletilmeli"
Yayınlanma:
Dünyaca ünlü ABD’li oyuncu Angelina Jolie, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı’nı ziyaret ederek, bölgeye en kısa sürede daha fazla insani yardım ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

Mısır basınında yer alan haberlere göre, ABD’li oyuncu Angelina Jolie, Refah Sınır Kapısı’nda incelemelerde bulundu. Ziyarette Jolie’ye Mısır’ın Kuzey Sina Valisi Halid Mucavir ile eski Göçten Sorumlu Devlet Bakanı Nebile Mekrem eşlik etti.

Sınır kapısında insani yardım çalışanlarıyla bir araya gelen Jolie, Gazze’ye yardım ulaştırılması için yürütülen çalışmaları takdirle karşıladığını ifade etti. Gazze’deki ailelerin ağır bir insani krizle karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Jolie, yardımların mümkün olan en kısa sürede artırılması gerektiğini söyledi.

aa-20260102-40145400-40145398-abdli-oyuncu-angelina-jolie-gazzeye-en-kisa-surede-daha-fazla-yardim-ulastirilmasi-gerektigini-soyledi.jpg

GAZZE İÇİN YARDIM KOLİSİ HAZIRLADI

Jolie, ziyaret kapsamında Ariş kentinde bulunan Mısır Kızılayı’na ait lojistik merkezi de gezdi. Burada Gazze’ye gönderilecek yardımların durumuna ilişkin bilgi alan Jolie, Filistinliler için yardım kolisi hazırladı. Ünlü oyuncu, tüm zorluklara rağmen gönüllülerin insani yardım sürecindeki rolünün hayati önem taşıdığını vurguladı.

Lojistik merkezinde, Gazze’ye ulaştırılan yardımların hangi aşamalardan geçtiği, nerelerde depolandığı ve sınır geçişinde yaşanan sorunlara ilişkin detaylı bilgi alan Jolie’nin ziyareti, bölgedeki insani krize yönelik uluslararası farkındalığı artırma çabası olarak değerlendirildi.

FİLİSTİNLİ YARARLILARI ZİYARET EDECEK

Mısırlı yetkililer, ABD'li oyuncuya yardımların Mısır’dan Gazze’ye hangi aşamalardan geçerek ulaştığını anlattı.

Jolie'nin, ateşkes sürecinde Mısır’ın kabul ettiği Filistinli yaralı ve hastaların durumunu görmek üzere El-Ariş Hastanesi’ni ziyaret edeceği belirtildi.

İsrail ordusunun, 10 Ekim'de varılan ateşkes anlaşması gereği Refah Sınır Kapısı'nı açması, Gazze'ye günlük 600 yardım tırının girişine izin vermesi, saldırıları tamamen durdurması ve Mavi Hat'tan Sarı Hat'ta çekilmesi gerekiyordu.

Ancak insani yardımlar bu sayıya hiçbir zaman ulaşmadı, Refah Sınır Kapısı açılmadı, saldırılar da tam anlamıyla durmadı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Kar bitti sananlar yanıldı! İstanbul için net tarih verildi
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
Victor’ın sevgilisi gerçeği düğünden önce öğrenince arkasına bakmadan kaçtı
Gerçeği düğünden önce öğrendi!
Victor’ın sevgilisi arkasına bakmadan kaçtı
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
Dünya
MotoGp hazine sandığı: Yüzyılın koleksiyonu FBI baskınında ortaya çıktı
MotoGp hazine sandığı: Yüzyılın koleksiyonu FBI baskınında ortaya çıktı
Meksika beşik gibi sallandı! Devlet başkanının basın toplantısı yarıda kesildi
Meksika beşik gibi sallandı! Devlet başkanının basın toplantısı yarıda kesildi