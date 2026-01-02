Angelina Jolie, Refah Sınır Kapısı’nda! "Yardımlar Filistinlilere derhal iletilmeli"

Mısır basınında yer alan haberlere göre, ABD’li oyuncu Angelina Jolie, Refah Sınır Kapısı’nda incelemelerde bulundu. Ziyarette Jolie’ye Mısır’ın Kuzey Sina Valisi Halid Mucavir ile eski Göçten Sorumlu Devlet Bakanı Nebile Mekrem eşlik etti.

Sınır kapısında insani yardım çalışanlarıyla bir araya gelen Jolie, Gazze’ye yardım ulaştırılması için yürütülen çalışmaları takdirle karşıladığını ifade etti. Gazze’deki ailelerin ağır bir insani krizle karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Jolie, yardımların mümkün olan en kısa sürede artırılması gerektiğini söyledi.

GAZZE İÇİN YARDIM KOLİSİ HAZIRLADI

Jolie, ziyaret kapsamında Ariş kentinde bulunan Mısır Kızılayı’na ait lojistik merkezi de gezdi. Burada Gazze’ye gönderilecek yardımların durumuna ilişkin bilgi alan Jolie, Filistinliler için yardım kolisi hazırladı. Ünlü oyuncu, tüm zorluklara rağmen gönüllülerin insani yardım sürecindeki rolünün hayati önem taşıdığını vurguladı.

Lojistik merkezinde, Gazze’ye ulaştırılan yardımların hangi aşamalardan geçtiği, nerelerde depolandığı ve sınır geçişinde yaşanan sorunlara ilişkin detaylı bilgi alan Jolie’nin ziyareti, bölgedeki insani krize yönelik uluslararası farkındalığı artırma çabası olarak değerlendirildi.

FİLİSTİNLİ YARARLILARI ZİYARET EDECEK

Mısırlı yetkililer, ABD'li oyuncuya yardımların Mısır’dan Gazze’ye hangi aşamalardan geçerek ulaştığını anlattı.

Jolie'nin, ateşkes sürecinde Mısır’ın kabul ettiği Filistinli yaralı ve hastaların durumunu görmek üzere El-Ariş Hastanesi’ni ziyaret edeceği belirtildi.

İsrail ordusunun, 10 Ekim'de varılan ateşkes anlaşması gereği Refah Sınır Kapısı'nı açması, Gazze'ye günlük 600 yardım tırının girişine izin vermesi, saldırıları tamamen durdurması ve Mavi Hat'tan Sarı Hat'ta çekilmesi gerekiyordu.

Ancak insani yardımlar bu sayıya hiçbir zaman ulaşmadı, Refah Sınır Kapısı açılmadı, saldırılar da tam anlamıyla durmadı.