Ahmed Şara Beyaz Saray yolcusu: Tarihte ilk kez

Ahmed Şara Beyaz Saray yolcusu: Tarihte ilk kez
Yayınlanma:
Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceği belirtildi.

ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarının, Baas yönetiminin devrilmesinin ardından kaldırılması gündemdeyken Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Beyaz Saray'a gidecek.

İLK KEZ BİR SURİYE LİDERİ BEYAZ SARAY'A GİDECEK

Beşşar Esad yönetimini devirdikten sonra başa geçen Şara'nın ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmenin tarihi belli oldu.

ABD basın organı Axios'un haberine göre, Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 10 Kasım'da Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek.

Bu, bir Suriye liderinin Beyaz Saray'ı ilk ziyareti olacak.

thumbs-b-c-09a9b695000e6eeb24dbbcaf3afb10c0.jpg

Öte yandan iki lider 14 Mayıs'ta Suudi Arabistan'da bir araya gelmişti. Trump, görüşme sonrası yaptığı açıklamada El Kaide geçmişi olan Şara için 'Harika bir geçmişi var' ifadelerini kullanmıştı.

Trump Şara'yı yere göğe sığdıramadıTrump Şara'yı yere göğe sığdıramadı

ABD SEZAR YAPTIRIMLARINI KALDIRMAYA HAZIRLANIYOR

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden biri, Sezar Yasası ile ilgili AA muhabirinin sorusu üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Sözcü, Suriye'ye yönelik yaptırımları içeren Sezar Yasası'nın kaldırılmasına yönelik hukuki düzenlemenin, halen Kongre gündeminde olan 2026 Ulusal Savunma Yetki Yasası'na (NDAA) eklenmesini beklediklerini kaydetti.

ABD'li sözcü, açıklamasında, "Yönetim, Sezar Yasası'nın kaldırılmasını destekliyor. Kongre, bu kaldırmayı NDAA'ya dahil etmelidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

TFF skandal sonrası atayacak hakem bulamadı: Maçlar zorunlu ertelendi
Bahisçi hakemler en çok hangi takımı yaktı?
Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Dünya
Louvre Müzesi için yeni karar! Yıl sonuna kadar süre verildi
Louvre Müzesi için yeni karar! Yıl sonuna kadar süre verildi
Bosna Hersek'teki 'barış gücünün' görev süresi uzatıldı
Bosna Hersek'teki 'barış gücünün' görev süresi uzatıldı