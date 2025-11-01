Ahmed Şara Beyaz Saray yolcusu: Tarihte ilk kez

ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarının, Baas yönetiminin devrilmesinin ardından kaldırılması gündemdeyken Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Beyaz Saray'a gidecek.

İLK KEZ BİR SURİYE LİDERİ BEYAZ SARAY'A GİDECEK

Beşşar Esad yönetimini devirdikten sonra başa geçen Şara'nın ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmenin tarihi belli oldu.

ABD basın organı Axios'un haberine göre, Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 10 Kasım'da Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek.

Bu, bir Suriye liderinin Beyaz Saray'ı ilk ziyareti olacak.

Öte yandan iki lider 14 Mayıs'ta Suudi Arabistan'da bir araya gelmişti. Trump, görüşme sonrası yaptığı açıklamada El Kaide geçmişi olan Şara için 'Harika bir geçmişi var' ifadelerini kullanmıştı.

Trump Şara'yı yere göğe sığdıramadı

ABD SEZAR YAPTIRIMLARINI KALDIRMAYA HAZIRLANIYOR

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden biri, Sezar Yasası ile ilgili AA muhabirinin sorusu üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Sözcü, Suriye'ye yönelik yaptırımları içeren Sezar Yasası'nın kaldırılmasına yönelik hukuki düzenlemenin, halen Kongre gündeminde olan 2026 Ulusal Savunma Yetki Yasası'na (NDAA) eklenmesini beklediklerini kaydetti.

ABD'li sözcü, açıklamasında, "Yönetim, Sezar Yasası'nın kaldırılmasını destekliyor. Kongre, bu kaldırmayı NDAA'ya dahil etmelidir" ifadelerini kullandı.